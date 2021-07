Los cambios de Britney Spears que revelan que es hora de poner fin a su tutela

Britney Spears se catapultó como la princesa del pop en los años 90 y aunque se ha mantenido alejada de la música, su nombre sigue resonando en la farándula internacional.

La cantante llegó a la fama siendo una adolescente y el público la aclamaba en cualquier lugar que llegaba. Sin embargo, la fama y el acoso mediático la llevaron a un túnel oscuro del cual le ha costado librarse.

Fallidos noviazgos, dos embarazos, un divorcio y la persecución de los paparazzis fueron el cóctel que llevaron a la desgracia a Brit, cayendo sometida a una tutela bajo su padre Jaime Spears.

El 15 de febrero de 2007 Brit entró a un centro de rehabilitación producto de sus adicciones. No duró 24 horas en el mismo pues decidió abandonarlo.

Luego de su efímero paso por rehabilitación la diva decide raparse el cabello causando un gran revuelo mediático.

La encargada de recibirla en la peluquería contó que al entrar pidió que le rapase, porque sus extensiones le apretaban demasiado.

Al ser negada su petición decidió tomar ella misma la máquina y se rapó, luego de verse en el espejo se puso a llorar.

Días después, Spears sale de su coche y ataca a los paparazzi que le acosan con un paraguas.

En septiembre de 2007 la cantante se presentó en los premios MTV, para presentar su nuevo tema ‘Gimme More’.

Durante su presentación apareció con la mirada perdida, incapaz de seguir la coreografía sin mirar al suelo.

Su estado la convirtió en una parodia zombie en los medios de comunicación y algunos famosos como Rihanna, Katy Perry y Justin Timberlake se burlaron de su estado.

Ese mismo año perdió la custodia de sus dos hijos. Sin duda el 2007 fue uno de los peores años para la artista, quien actualmente trata de renacer y ser otra persona.

Fue en 2008 cuando se dio la orden de una tutela que controlaría todos los bienes, decisiones y la vida de Britney Spears, por la que lucha actualmente para ponerle fin.

A través de sus redes sociales, se ha visto el cambio que ha dado la celebridad, no solo físico sino mental.

Con sus distintas coreografías ha cautivados a sus fanáticos quienes con el #FreeBritney reclaman que debe ser “liberada”.

“Me gustaría poder compartir mi historia con el mundo (…) Quiero ser escuchada. Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, fue parte de las duras declaraciones que dio recientemente.