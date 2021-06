Comunidad LGBT+: Famosos que celebraron el día del orgullo gay

Las redes sociales se tiñeron de arcoíris durante el fin de semana para celebrar la marcha anual en conmemoración del día del orgullo que se celebra este 28 de junio y mostrar empatía con la comunidad LGBT+.

El movimiento que convoca a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión ha contado con el respaldo de grandes marcas y celebridades a nivel mundial como es el caso de Nike, Adidas, K-SWISS o Levis quienes han sacado colecciones y diseños especiales para la ocasión.

Con accesorios, maquillajes y banderas algunos artistas nacionales decidieron alzar su voz en nombre del amor y respeto a favor de esta comunidad que ha sido denigrada y humillada por tantos años.

La actriz decidió vestirse con los colores de la bandera de la comunidad y pidió por la libertad y derechos de las personas con un reflexivo post en Instagram.

“Desde muy niña crecí rodeada de personas homosexuales y transgénero, soy muy afortunada. Mis amigxs eran las personas más talentosas, divertidas , abiertas y especiales (lo siguen siendo) y me sentía emocionada de poder estar cerca de ellos, tuve que crecer para enfrentarme a que hubiera gente que no viera su vida como “normal “ y no podía entenderlo, aún no lo entiendo”, fue parte de su escrito.