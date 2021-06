Tras hallazgo de menor desaparecida: Gonzalo Ramírez explica por qué sus hijas no tienen celulares

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Valparaíso, decretó prisión preventiva para Miguel Ángel Zamora Poblete, imputado por violación impropia reiterada e inducir a menor de edad a abandono de hogar. Se trata del único imputado por la desaparición de una menor de 13 años, a quien había contactado a través de redes sociales.

La joven estuvo desaparecida durante una semana, hasta que el pasado martes se logró dar con su paradero en la localidad de Maitencillo, logrando la detención del sujeto de 42 años de edad. En el matinal Buenos Días a Todos abordaron el hecho, emitiendo una serie de opiniones en torno al tema.

En el caso de Gonzalo Ramírez, el periodista explicó por qué sus hijas no tienen teléfonos celulares, indicando que se debe a motivos de seguridad. “No tienen teléfono y no van a tener teléfono, hasta que consideremos que tienen una edad suficiente como para tener ese poder, esa potente herramienta que es muy útil pero que tiene esos riesgos“, dijo en conversación con María Luisa Godoy.

Gonzalo Ramírez señaló que “es una pelea que dan muchos papás y mamás, porque en los colegios hay muchos compañeros que a ellos se los regalan. Si nosotros andamos todo el día con esto, para los cabros chicos también es muy entretenido”. En este sentido, reveló que también tienen prohibido los juegos en línea.

“Esos tampoco, nada. Y siempre estamos atentos”, comentó en el matinal de TVN, para luego referirse al caso de su hija mayor. “A la más grande de 23 años también le sapeo sus cosas, conversamos harto. Siempre le digo, ‘cuídate, ojo con las fotos, hay riesgos’. Es súper difícil el control de las redes sociales. Yo creo que tenemos ahí una amenaza súper, súper potente“, reconoció.