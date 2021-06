Ex esposa de Luis Gnecco tras comunicado del actor: “Debes ser consciente de tus actos”

El pasado jueves, el actor Luis Gnecco emitió un comunicado refiriéndose a su formalización por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de su ex esposa. En el documento, aseguró que condena “el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas“.

“Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”, agregó, para luego señalar que ha estado viviendo una de las lecciones “más difíciles y ejemplificadoras” de su vida. “Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio“, por causa del “escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido”, agregó.

Luis Gnecco explicó que “las sentencias extrajudiciales, unidas a la denostación de mi persona y mi quehacer, han sido ventiladas livianamente en medios de comunicación y redes sociales hasta el punto de desembocar en faltas de respeto y amenazas (incluso de muerte) a mis hijos”.

Finalmente, señaló que “no tratar el tema con la altura de miras que merece (…) es una irresponsabilidad contraria a la ética periodística y a un mínimo estándar de humanidad”.

Ex esposa de Luis Gnecco se manifestó a través de Twitter

Tras la publicación del comunicado, la ex esposa del actor se refirió al tema con un mensaje a través de Twitter. “Cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar”, señaló brevemente.