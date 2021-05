Famosos denuncian racismo en México, un problema que no queremos entender

En los últimos días, el actor Tenoch Huerta ha causado gran controversia debido a una serie de críticas que hizo contra el cine mexicano por el racismo que fomenta.

“La falta de diversidad en el cine y la televisión ha sido criticada, tanto dentro como fuera de la industria, en un esfuerzo por cambiar las cosas”, dijo el actor.

Debido a los comentarios de odio que recibió y a la malinterpretación de su crítica, Huerta inició una campaña junto a otros famosos para fortalecer su mensaje.

“Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura”, dice la campaña.

A través de los hashtags #PoderPrieto, #MorenoEsBello, #PoderPrieto, Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, Maya Zapata, Luis Fernando Peña, Ianis Guerrero y otros famosos se pronunciaron en contra del racismo en México.

“El mundo es más bonito cuando conviven y se respetan los colores y cuando nos amamos a [email protected] [email protected] Y a veces da miedo quererse y a veces cuesta… pero que bonito es habitar la piel”, se lee en la publicación de Mabel Cadena, quien recientemente triunfó con El baile de los 41, de Netflix.

“Desde que era niño me pareció que la televisión y en general los medios audiovisuales en México no representaban a la mayoría de la población y cuando lo hacen están llenos de estereotipos y prejuicios. Hoy me sumo a un movimiento que tiene el nombre de #PoderPrieto porque creo que si no nos vemos no existimos. Yo soy moreno y como actor he vivido en carne propia el hecho de “dar el perfil” solo de ciertos personajes. Y esto me parece injusto, no solo conmigo sino con la gran mayoría de los y las mexicanas”, expresó Ianis Guerrero.

El racismo en México existe y es momento de entender el problema

En México sucede un fenómeno curioso y es que mientras que muchos comparten su descontento y apoyo hacia a las protestas del Black Lives Matter, olvidan el odio racial que existe en el país.

Hace unas semanas, el youtuber Alex Montiel (El Escorpión Dorado) publicó una serie de imágenes de famosos morenos como respuesta a los comentarios de Tenoch, pero reforzó que no hay un entendimiento del problema.

“Qué chido que creas que no importa mucho, sin duda hemos visto muchas personas exitosas morenas en el entretenimiento, los datos dicen que sí importa”, le respondieron, acompañado de una gráfica que muestra la diferencia de oportunidades que existe por color de piel.

El racismo se entiende mejor como un problema sistémico que es unidireccional. donde los blancos son privilegiados. Esto ha sido parte de nuestra historia y lo que nos ha construido como sociedad. Los blancos siempre han sido los colonizadores, los aprovechan su privilegio para dominar sobre el resto.

En México son pocas las personas que se definen a sí mismas como blancas. Según datos de 2017 de la Encuesta Nacional de Discriminación del INEGI, solo el 4,8% del total de la población se considera a sí misma como blanca, mientras que el 59% se considera de tonalidad intermedia y el 11% de piel más oscura.

Sin embargo, el grupo de personas con tonalidad más clara es el que tiene con los índices más altos de riqueza, según indica el reporte El color de México, realizado por el Colegio de México (Colmex).

Este es el racismo que muchos mexicanos no quieren ver y del que están convencidos que también sufren.

El racismo ha colocado a las personas de piel blanca en lo más alto de la estructura social y económica. Quien no es rubio o de tez clara, tiene menos privilegios dentro de esta estructura.

