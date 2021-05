Angélica Vale recordó cuando Luisito Rey la quería como nuera

La vida amorosa de Luis Miguel tuvo muchos matices y una larga lista de candidatas, así quedó al descubierto en la serie de su vida transmitida por Netflix, la cual le llevó a recordar a la actriz Angélica Vale su relación con el cantante.

La comediante se vio envuelta hace algunos años en un rumor sobre un posible romance con El Sol de México; sin embargo, esto no sucedió y se quedó solo en el deseo de Luisito Rey quien quería que ella fuera su nuera.

“Si yo hubiera estado con Luis Miguel, lo hubiera gritado al mundo, el papá no me caía mal, me decía que yo era su nuera y que me iba a casar con su hijo”, contó durante una entrevista con el reportero Javier Ceriani.

Angélica Vale contó sus infortunios en el amor

Angélica debutará próximamente como la conductora del programa La Máscara del Amor y decidió hacer un flashback de algunas historias de su vida.

La artista contó que fue a sus 12 años cuando tuvo su primer beso de amor con su compañero teatral Alejandro Ibarra.

“Yo estaba buscando el amor, además me iba mal con los que me iban a partir el alma. Tuve un gran romance a los 12 años, fue con Alejandro Ibarra, fue mi primer beso, pero no significó nada”, dijo.

Otro de los grandes amores frustrados de Vale fue con el cantante Ricky Martin con quien también llegaron a especular sobre una posible relación.

“Siempre se dijo que estuve enamorada de Ricky, hasta la fecha, es la cosa más hermosa. Me encantaría decir que estuve con él pero estuve con otro menudo, con Robert Avellanet, pensé que iba a otra cosa eso, pero tampoco”, expresó.

La también animadora habló sobre el show en el que estará en frente y explicó que aun no está lista para asumir el rol de conductora pues no se siente muy a gusto con la temática del programa.

“Lo primero que dije fue claro que no, yo qué tengo que hacer ahí. No, yo tengo mucho miedo de estos programas, me dan terror, no les creo nada. Odio que se empiecen a besuquear a medio show, pero sí creo que la gente puede encontrar a su media naranja”, explicó.

La actriz aprovechó el momento y reveló algunas dinámicas del programa de citas, en donde cinco personas se encargarán de conquistar a una persona de manera anónima.

Durante esta conquista los concursantes enfrentarán una serie de juegos y retos para ganarse el corazón de la persona enmascarada.