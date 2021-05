Reanudarán la búsqueda de Sara Sofía pues la Fiscalía descartó otra hipótesis del caso

Sara Sofía estaría próxima a cumplir otro mes más desaparecida, pues fue reportada como extraviada desde el pasado 15 de enero. Reanudarán la búsqueda de Sara Sofía pues la Fiscalía desacartó otra hipótesis del caso

La menor vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña.

Pero su madre un día se la llevó y tiempo después apareció diciendo que la menor murió y que la tiró al río Tunjuelito. Sin embargo, después aseguró que se la entregó a una persona. Es por eso que los investigadores creen otra cosa.

Y aunque son muchas las versiones que se han dado sobre el caso, nada parecer dar rastro de la menor.

Los investigadores del caso han mostrado preocupación pues la madre de la menor ha cambiado su versión varias veces.

Por eso ahora, la Fiscalía General de la Nación descartó la hipótesis de que Sara Sofía Galván fue vendida o regalada. Tras indagaciones a la mamá de la niña, a su padrastro y a diferentes testigos, decidieron eliminar esta versión de los hechos y ahora enfocará el caso en la búsqueda del cuerpo de la menor en las laderas del río Tunjuelo.

Hace unos días se conoció que las labores de búsqueda se habían detenido, pero ahora según fuentes de la Fiscalía, le dijeron a El Tiempo, que la Defensa Civil reanudará la búsqueda del cuerpo de la menor. El ente acusador afirmó que por motivos climáticos y condiciones del suelo causadas por la lluvia, la búsqueda se ha visto afectada.

Se sabe que en una de las audiencias, Nilson Díaz padrastro de Sara, entregó al ente acusador el dibujo de un croquis en el que indicó tres ubicaciones claves entre los barrios Class Roma y Palenque, de la localidad de Kennedy.

Y aunque el pasado 4 de abril, la Defensa Civil hizo un experimento de lanzar un maniquí de un peso similar al de la menor y el desplazamiento fue de alrededor de 150 metros, de acuerdo con Ederley Torres, jefe de la Defensa Civil de la seccional Bogotá, seguirán buscando allí pues no descartan poder encontrar el cuerpo de la menor.

El “pacto de silencio” que tendría la mamá de Sara Sofía

Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

De acuerdo con lo relatado ninguno de los dos puede revelar la verdad de lo que pasó:

“si él me deja yo lo voy a echar al agua, entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando”.