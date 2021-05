Mito a realidad: cómo afecta el eclipse lunar a las embarazadas

¿En qué afecta el eclipse lunar a las embarazadas? Esa es una de las búquedas más comunes en Google, ¿ en verdad sucede algo?

La respuesta corta es no. No afecta en nada ni tienen relación. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en México, señala que los eclipses de Luna o Sol no afectan en nada la salud del bebé.

Durante los eclipses las mujeres embarazadas puedes realizar sus actividades de manera normal. Como indicación, y sin importar si se está gestando, no se debe ver de manera directa un eclipse solar debido a que podría causar daños en la retina.

El Instituto Nacional De Salud Pública de México, a través de su área de investigación, publicó un artículo en el que resaltan que este tipo de preguntas y de pensamientos se relacionan con un sistema de creencias y tradiciones de comunidades rurales.

De acuerdo a dicha investigación, desde tiempos ancestrales las comunidades basaban sus creencias en la teoría de lo frío y lo caliente, en la que una mujer representaba lo caliente y la Luna lo frío.

Por lo tanto, si una mujer se exponía a la Luna en eclipse, ésta podría dañar a los bebé “robándose” pedazos de él. El resultado sería que la exposición causara labio leporino o alguna malformación.

Ese tipo de creencias no tienen sustento científico, por lo cual está descartada su relación.

¿Qué pasa en los eclipses?

Para que este fenómeno ocurra la Tierra, la Luna y el Sol tienen que estar alineados. Es decir, la Tierra pasará entre su satélite natural y el astro rey.

Este 26 de mayo coincidirá con la Luna llena de sangre, que toma este nombre debido a que la órbita del satélite natural de la Tierra se encuentra en el punto más cercano a esta.