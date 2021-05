Desde el 28 de abril Colombia está pasando por un momento complicado. Famosa actriz entró a live de Adriana Lucía y dijo que las transmisiones generan violencia

Esto, porque ya se cumplen ocho días del inicio del paro nacional.

Las marchas iniciaron como forma de rechazar la reforma tributaria planteada por el gobierno.

Esta ya fue retirada, pero aún se protesta por la reforma a la salud, y se pide que la retiren.

Además, muchos reclaman el aumento de las denuncias a causa de la violencia desmedida en varios lugares del país.

De hecho, varias figuras de la farándula nacional e internacional han intervenido para que organismos internacionales evalúen la situación en Colombia.

Algunos de los artistas colombianos que se han involucrado con el tema desde los primeros días son Adriana Lucía, Santiago Alarcón, Julián Román y Mario Andrés Muñoz.

Cada noche ellos han hecho varios videos en vivo en Instagram, a los que se conectan los manifestantes.

Así llevan lo que está pasando en las calles a las pantallas de muchos en casa.

Lo cierto es que todos han sido aplaudidos por abrir este espacio cada noche.

Sin embargo, también han sido criticados por varios internautas que no están de acuerdo con las protestas.

Este es el caso de la actriz Natasha Klauss, quien se conectó al live anoche.

La famosa decidió exponer su perspectiva en los comentarios del video en vivo.

Con poco menos de 50 mil espectadores viendo la transmisión, la actriz empezó a escribir.

Allí afirmó que los videos en vivo generan más violencia y ella no está de acuerdo con eso.

Ante sus primeras palabras y las acusaciones, varias personas empezaron a comentar pidiendo que se retirara de la transmisión.

Y es que afirmaron que ella estaba comparando varios actos que no podían ser comparados.

Sin embargo, ella no se quedó allí y continuó:

“¡No me salgo! no sean irrespetuosos. No está bien lo que está haciendo la policía y no estoy de acuerdo con eso así que no ataquen”.