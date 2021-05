“¡No éramos nada!”: Jorge Zabaleta revela íntima anécdota en sauna junto a Cristián de la Fuente

Un cómico momento fue el que se vivió en una transmisión de Cuento Corto, junto a Pancho Saavedra, Javiera Contador y Jorge Zabaleta, cuando este último reveló una íntima anécdota que vivió junto a Felipe Braun y Cristián de la Fuente en un sauna.

La historia partió como un accidente, luego que la actriz hablara de cuando vio a Angelina Jolie y Brad Pitt en una alfombra roja, y destacara la belleza del actor hollywoodense. En ese momento, Pancho Saavedra comparó su atractivo con el de Cristián de la Fuente, trayendo a colación una particular historia.

“¿Tú no me contaste, Jorge, que una vez en un sauna…? ¿O eso me lo contaste pa’ callao?“, le comentó a Jorge Zabaleta, quien inmediatamente contestó: “No weí poh“.

“¡Ah! Me lo contaste pa’ callao“, agregó el animador entre risas, para luego explicar: “Era con Cristián de la Fuente y se sacó la toalla e hizo así… ¿Era una cosa como gigantesca?”.

Jorge Zabaleta lo negó al principio

Tras escuchar las palabras del animador, Jorge Zabaleta negó haberle contado esa historia. “No fui yo”, dijo. “Está inventando hueás este conch…”, señaló.

“JAJAJA. Sí fuiste tú. Fuiste tú. Era impresionante, dijiste, porque era como que todo era perfecto en él, su pelo, hasta su pene. Era todo perfecto”, detalló entre risas el animador.

“¡Qué imbécil este hueón!“, se descartó Zabaleta. “Te pusiste rojo”, remarcó Pancho Saavedra. Pero luego que su colega entregara tantos detalles, el actor no tuvo más remedio que narrar la historia.

“Estábamos en un sauna y fuimos con Felipe Braun. Y justo estábamos ahí nosotros guatones con la toalla y llega Cristián que es una hueá impactante. ‘Hola’ (dijo de la Fuente). Y nosotros guatones. Qué vergüenza”, dijo mientras que con sus brazos imitaba el fornido cuerpo del actor.

“Nosotros con nuestra toallita que nos daba como cinco vueltas. Al otro hueón le quedaba agarrada como ¡así!. De repente se sienta y ¡fua! se abre la toalla y ¡pah! Una hueá como naaaa. Nosotros nos sentimos tan poca cosa, no éramos nada. ¡No éramos nada! O sea, yo haciendo pesas un mes no me la podía”, remató entre las risas de Pancho Saavedra y Javiera Contador.