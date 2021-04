Jorge Zabaleta “retó” a su esposa por atropellar a delincuente tras encerrona: “¿Tú no sabes lo que acabas de hacer?”

Durante las últimas horas, se dio a conocer la violenta encerrona de la que fue víctima la esposa de Jorge Zabaleta. La mujer fue abordada por cinco delincuentes mientras conducía su vehículo, pero afortunadamente pudo escapar tras acelerar y atropellar a uno de los antisociales.

El actor se refirió a lo ocurrido durante una transmisión en vivo con Pancho Saavedra, en la que dijo haber “retado” a su esposa por la reacción que tuvo frente al volante en una profunda reflexión sobre la falta de justicia en el país.

“Hoy día mi mujer sufrió una encerrona. Cinco delincuentes la intimidaron, absolutamente, por el hecho de ser mujer y fue muy, muy terrible. Ella quedó muy mal. Gracias a Dios no le pasó nada. Logró, encontró como una ventana ahí cuando le hicieron la encerrona, porque ella pensó que el auto que estaba enfrente también estaba con estos tipos, pero no. El auto que estaba enfrente como que vio todo esto, y al arrancar este auto, ella vio a estos tipos y el espacio para arrancar. Aceleró, se metió y arrancó”, explicó en un comienzo.

“Al momento de arrancar, golpeó con el auto a uno de los delincuentes. Le pega, se cae. O sea, voló, más que se cayó. Y logró salir. Ella todo el tiempo estuvo tocando la bocina. Nadie se mete, todo el mundo se echó para atrás, todos miraban de lejos mientras esto ocurría”, agregó. Jorge Zabaleta comentó que su esposa “llegó muy nerviosa a la casa, al borde del desmayo. Llega y me dice tiritando ‘me hicieron una encerrona, me querían robar el auto’. ‘Yo estaba aquí, fue en Lo Barnechea, me metí por el lado del río y me hacen una encerrona. Eran cinco tipos, y cuando voy arrancando acelero y paso a llevar a uno’ (le contó). De hecho, le pegó con el espejo y cuando pasó voló el espejo del auto”.

Jorge Zabaleta “retó” a su esposa tras la encerrona

Mientras Pancho Saavedra escuchaba atento, el actor continuó con su relato. “Tengo que decir que es muy heavy, nosotros no tenemos un auto nuevo, nosotros no tenemos autos nuevos. De hecho, el auto de mi señora tiene 11 años. No es nuevo, e igual le hicieron una encerrona. O sea, da lo mismo, hoy día se roban todo, no importa qué, la huea es robar“, dijo.

Jorge Zabaleta relató la encerrona de su esposa – Instagram

“Cuando me cuenta este cuento, yo le digo ‘cómo es posible que le hayas pegado un pencazo al delincuente. ¿Qué fue lo que hiciste?’. Me dice ‘es que no me di cuenta, lo que pasa es que cuando vi el espacio, aceleré a fondo y salí no más. Y en eso, ¡pah!’. Yo le digo ‘¿cómo es posible? ¿Paraste? ¿Miraste para atrás?’. Me dijo ‘no’. ‘¿Pero cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú no sabes lo que acabas de hacer? Acabas de atropellar a un delincuente. ¿Tú no sabes que detrás de ese delincuente hay mucha gente? Hay mucha gente que trabaja, que vive de ese delincuente. Tú no sabes que ese delincuente a lo mejor es jefe de una banda. Lo más probable es que hayas dejado a esa banda cesante. Toda esa banda detrás de ese cabecilla. Dejaste a toda esa gente sin trabajo“, agregó.

“Cómo es posible que hayas acelerado, hayas atropellado a ese delincuente y hayas dejado a toda esa gente sin trabajo. Eso no se hace“, continuó, para luego manifestar sus intenciones de disculparse con el delincuente.

“A través de este vivo quiero pedir disculpas a ese delincuente. Disculpa por haberte pasado a llevar con el auto, y estoy dispuesto a indemnizar a ese delincuente. Yo no sé quién es, pero si el tipo me dice ‘mira, yo robando me hacía no sé cuánta plata mensual’. Ok, lleguemos a un porcentaje, a un promedio. ¿Cuánto ganai robando? Y poder pagarle un lucro cesante. Porque cuánto ha dejado de ganar ese hombre, cuánto ha dejado de ganar ese delincuente“, comentó.

“Le pegaste a un hombre, a un trabajador chileno”

“Yo reté a mi señora, a mi mujer. Hoy día le pegaron una encerrona y yo quiero disculparme porque ¿cuánto ha dejado de ganar ese pobre delincuente? Un hombre dedicado que se levanta todos los días a trabajar. Y yo le digo a mi mujer ‘¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Le pegaste a un hombre, a un trabajador chileno, le pegaste con el espejo del auto, fuerte. Me dice ‘perdón es que es tercera vez que me asaltan este año, no tengo mucha experiencia’. ‘¡Bueno aprende! ¡Aprende de una vez por todas!'”, dijo alzando la voz.

“¡Aprende de una vez por todas!”, le dijo el actor a su esposa – Instagram

Evidentemente impactado por el relato, Pancho Saavedra comentó: “El mundo al revés po hueón. Y cuando tú hablas de esto, es como lo que pasa en los tribunales también, que le terminan pidiendo perdón a los delincuentes“. Pero Jorge Zabaleta siguó hablando sobre el tema con una interesante teoría.

“¿Tú no sabes que la delincuencia es la que mueve la economía? Antes se robaba de noche. En cambio hoy día, se roba las 24 horas en este país. Gracias a estos delincuentes la economía se mueve. Perdóname, hay delincuentes que han logrado grandes cosas. No miren en menos la delincuencia. Cuando uno dice la puerta giratoria… La puerta giratoria mueve la economía de este país. Porque pensemos un poco, la justicia puede ser ciega, en el caso de Chile la justicia es como Shakira: ciega, sorda y muda. Pero, ¿por qué? Por la economía. La PDI, los Carabineros… ¿Qué haría toda esa gente sin la delincuencia? No tendrían trabajo. ¿Por qué? Porque no habría delincuencia. Gracias a Dios tenemos delincuencia“, agregó.

En este contexto, criticó a la justicia chilena y a quienes dejan libres a los delincuentes pese al amplio prontuario que poseen, los que muchas veces incluyen órdenes de detención y decenas de delitos. “Yo prefiero reírme de esto a que tomármelo tan en serio. Gracias a Dios no le pasó nada y fue solamente un susto. Un gran susto”, dijo el actor.

Jorge Zabaleta: “La justicia no debería ser un lujo ni un privilegio”

En medio de sus cuestionamientos a la justicia chilena, el actor se refirió a algunas iniciativas que han surgido debido a la delincuencia. “¿Qué haría Lavín con su botón de pánico? ¿Lo cambiaría por un botón de alegría? Se les acaban las campañas políticas”, dijo.

“Es heavy lo que está pasando en este país. Es muy violento lo que está pasando. Te roban en cualquier parte. Me llama la atención cuando la gente clama por justicia. La justicia debería estar asegurada, y no está asegurada”, reflexionó.

“Me llama tanto la atención eso, porque la justicia no debería ser un lujo ni un privilegio. Basta. Basta. La gente en Chile es gente que quiere salir a trabajar. La gente en Chile es trabajadora hueón. Quiere salir, quiere trabajar, quiere emprender, quiere hacer cosas, y la delincuencia te caga la vida. Te caga. Basta de esa mierda. ¿En qué punto llegamos a esto?“, agregó, para luego señalar que “el robo no tiene consecuencia en este país, y eso tiene que cambiar”.