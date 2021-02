Un año sin Fátima que nos recuerda que "a las niñas no se les toca"

La última vez que se vio a Fátima con vida, fue el 11 de febrero de 2020. Salía del colegio, acompañada de una mujer que no era su madre pero que levantó sospechas debido a la confianza con la que la niña caminaba a su lado. Su madre llegó al colegio más tarde y no la encontró lo que inició una movilización para dar con el paradero de la niña.

Fue a través de un vídeo de las cámaras de seguridad de la calle que dejaron ver a una señora de la mano de la pequeña por el municipio de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. De inmediato se encendió la alerta Ámber y el anuncio de una recompensa de dos millones de pesos a quien proporcionara información sobre el caso.

Días después, el 15 de febrero, el cuerpo de la pequeña fue encontrado entre bolsas de basura. Fátima estaba desnuda y tenía signos de tortura. Apenas tenía siete años.

Fátima Cecilia Aldrighetti Antón desapareció el 11 de febrero del 2020 cuando esperaba a su madre al salir de clases.

Fue hasta el 22 de febrero que Mario "N" y Giovanna "N", quienes se hospedaban en casa de Fátima, fueron trasladados al Reclusorio Oriente y a Santa Martha Acatitla, respectivamente, para seguir su proceso legal al ser acusados por el asesinato de la pequeña.

A un año de lo sucedido, el nombre de Fátima Cecilia Aldriguett Antón no debe ser olvidado. El caso es un recordatorio de que en este país los feminicidios son "el pan de cada día". Tan normalizada está la violencia y tan ciega es la justicia que en 2020 hubo un alarmante aumento en los feminicidios al día, pasando de un promedio de 10 al día, a 18 en 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A las niñas no se les toca.

Irma Reyes, tía de Mario "N" fue quien denunció a la pareja después de que llegaron a pedirle un cuarto para resguardarse. Al ver en la televisión que los estaban buscando por el asesinato de Fátima, los cuestionó si había sido por dinero pero Gladis aseguró que no, que Mario “quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería un regalito” si no, abusaría de alguna de sus dos hijas.

"En memoria de la pequeña Fátima.

A un año de que su presencia nos fue cruelmente arrebatada, cuando la negligencia e indiferencia de este país feminicida nos jugó en contra; hoy te nombramos y recordamos a ti, Fátima Cecilia Aldrighetti Antón.

Mientras nosotras tengamos memoria, seguirás más que presente; sigues viva, feliz y alegre como tanto se te reconoce, sigues viva en cada una de nosotras. Recuerden y ténganlo bien presente: las niñas no se tocan, no se violan, no se matan"

Fátima Cecilia/ Instagram: @colectivo.violetas

Los feminicidios siguen a la alza y ante la nula acción o justicia, las autoridades parecen no estar de nuestro lado. No existe protección por parte de las instituciones, sólo impunidad y revictimización ante la violencia que nos mantiene con miedo de no volver a casa.

Ni Mara, ni Lesvy, ni Karen, ni Adriana, ni Fátima, ni Lupita "Calcetitas rojas", ni Jessica, ni Ingrid, ni Samara, ni Alondra, ni Alexa han tenido justicia. Su familia y amigos siguen llorando su ausencia en un país ciego ante los feminicidios

La ausencia de cada una duele y sin conocerlas, se siente cercana. Una vez más, "México es un país feminicida". Así que ni perdón ni olvido.

LAS NIÑAS NO SE TOCAN!!!

Hoy hace un año de FÁTIMA!

Niña de 7 años que salió de la escuela y no se volvió a ver nunca más, fue asesinada por personas que ella conocía…

Hoy honramos tu vida y tu memoria 😔🤍#LasNinasNOseTocan #fatima pic.twitter.com/vf1xkfaJLP — Alextuy🦋 (@Alexbrunnn) February 11, 2021

Mientras las mujeres desaparecen, familias toman acción propia para encontrarlas

Callar, reír o ser indiferente ante un feminicidio te hace parte del problema

A cuatro meses del feminicidio de Jessica González sigue sin haber justicia

