Seis pasos que debes seguir para dejar de estar "ocupada" y dedicar tiempo para ti

Nos encontramos en una época en la que las mujeres no tenemos miedo de emprender y retarnos, lo que nos llena de compromisos y responsabilidades, pero olvidamos que debemos tener tiempo para nosotras mismas, por eso, aquí te mostraremos algunos consejos para dejar de estar ocupada y consentirnos un poco.

Es normal que todas nos proyectemos un futuro exitoso en los diversos ámbitos de nuestras vidas como el amoroso, el familiar, el profesional y el económico, sin embargo, todo parece ponerse de cabeza cuando alguno de estos aspectos no van muy bien.

El tiempo siempre parece faltarnos y estamos tan enfocadas en lograr lo que queremos que se nos olvida que es importante hacer una pequeña pausa y fomentar nuestro amor propio.

El tiempo para nosotras mismas no es más que eso, el amor propio que nos brindamos, no solo en ocasiones especiales, sino en nuestra rutina constante.

Este se ha convertido en un tema que, con el pasar del tiempo se ha desarrollado ampliamente, por lo que no se trata solo de la percepción que tenemos acerca de nosotras mismas, sino de todo lo que hacemos para lograr nuestro bienestar.

Esto significa que el amor propio no solo se trata de sentirnos bien y bellas, sino de un estilo de vida que debe construirse siguiendo varios pasos para transformar nuestros hábitos y formas de pensar.

En este sentido, las pequeñas acciones que día a día hacemos y nos dañan de forma inconscientemente debemos cambiarlas.

Formas de dejar de estar ocupada para dedicar tiempo a ti misma

Planifica tus hábitos como planificas tu trabajo

Solemos tener la costumbre de planificar todas nuestras responsabilidades y nos olvidamos de esos momentos que requerimos para nosotras mismas.

Si tienes muchas ocupaciones la planificación es clave, pero debes estar atenta de incluir lo que es única y exclusivamente para ti.

Al dejar en tu horario un tiempo para mimarte no llenarás la agenda solo de trabajo y aprenderás a respetarte a ti misma.

No lo pienses demasiado

Es normal tener deseos de consentirnos, comernos algo delicioso, pasar un día de belleza y mascarilla, cambiar de look u otras actividades, pero no podemos quedarnos únicamente en pensamientos, debemos tomar la decisión de amarnos.

Selecciona un día para hacer eso que tanto has deseado durante un largo periodo y cúmplelo, ya que solo está en tus manos.

El detox tecnológico es necesario

La tecnología es divertida en ocasiones, pero recuerda que hay mucho más para entretenerse que las plataformas digitales. El celular y las pantallas están muy relacionadas al trabajo, de modo que a veces es importante alejarse de todo esto y solo pensar en ti y en lo que te rodea.

Una buena manera de hacer esto es tener una salida al exterior como un paseo, un día de piscina o a algún lugar que disfrutes mucho.

No le tengas miedo a los cambios

Ni sientes que algo de tu día a día no funciona es momento de hacer cambios. Debes arriesgarte y no tener miedo de transformar tanto pequeñas cosas como aquellas que pueden implicar cambios trascendentales.

Lo importante siempre será que medites tus decisiones y hagas lo que te proporcionará felicidad.

Día de belleza

Regálate días de belleza constantemente. Puedes tomar un día a la semana y hacer de todo un poco para sentirte mejor.

Aplicar mascarillas para el cabello, cremas en el rostro, cambiar tu manicura e incluso seleccionar un outfit para sentirte hermosa aunque no salgas de casa.

Aprende a decir “no”

Es uno de los errores que nos pueden robar más tiempo y energía. Cuando no sabemos decir que no, terminamos ocupando nuestro tiempo en compromisos que no disfrutamos y dejamos de lado aquello que es verdaderamente importante.

