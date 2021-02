Super Bowl 2021: el homenaje que Amanda Gorman le hizo al personal médico que lucha contra la pandemia

Amanda Gorman, la joven poetisa que sorprendió en la toma de protesta de Joe Biden, volvió a aparecer, ahora para rendirle un homenaje al personal médico que lucha en la primera línea contra el coronavirus.

La joven de 22 años fue parte del Super Bowl LV con un mensaje en el que destacó la lucha de las y los médicos, quienes también tuvieron un lugar especial en el estadio a manera de homenaje.

Amanda dijo a The Daily Show:

"Estos son los momentos por los que lucho en mi vida, que es llevar la poesía a los lugares que menos lo esperamos, para que podamos lidiar por completo con las formas en las que puede sanarnos y resucitarnos".

Not every Super Bowl kicks off with a poem. @TheAmandaGorman shares what it means to bring her poetry to the big game. pic.twitter.com/IaAiptnD4Z

— The Daily Show (@TheDailyShow) February 6, 2021