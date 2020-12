Yuri en picada contra el feminismo: "Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?"

La cantante mexicana Yuri fue duramente criticada por sus dichos sobre el movimiento feminista. La artista provocó molestia luego de aparecer en un podio cuestionando el actuar de estos grupos durante las manifestaciones.

"El feminismo a mí no me gusta. Se me ha criticado porque ese es mi posicionamiento al respecto y me vale", dijo la intérprete del "Apagón".

En este sentido, comentó que las autoridades no han reaccionado ni siquiera cuando han rayado los monumentos. Por lo mismo, cuestionó la efectividad de "levantarse en armas" y aseguró que "calladitas nos vemos más bonitas".

"¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas? ¿Pasó algo? Nada. Entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?", señaló.

Reacciones a las palabras de Yuri

"Hay que ser muy cuidadosos cuando dices que no al feminismo", señaló la animadora del programa Sale el Sol, de México. "Es un tema complicado, pero yo creo que entre mujeres todas debemos apoyar", agregó.

Por su parte, su compañera indicó que "cuando tú ves un documental de una madre que quiso justicia por su hija, que incluso ella termina asesinada, tú dices 'quemen todo'. O sea, no importa. Y es en esta lucha en el que las mujeres puedan salir a la calle sin miedo (…) A veces, cuando eres una figura tan importante como lo es Yuri, sí hay que tener un poquito más de cuidado".

Si ella está en contra, esa es su opinión, pero ya decir 'calladitas no vemos más bonitas'… No", señaló.

