Jim Carrey como el Joker ¿la nueva apuesta de DC?

Jim Carrey como el Joker es el video que tienes que ver. El video. ¿Será la nueva apuesta de DC?

Para nada: es fruto de la Inteligencia Artificial, un deepfake que se basa en la película protagonizada por Joaquin Phoenix.

El video creado por el youtuber Stryder HD muestra el rostro de Carrey insertado en el cuerpo de Phoenix, en escenas del tráiler del Joker.

Recordemos que en 2020 Phoenix conquistó el Oscar al Mejor Actor por su interpretación de Arthur Fleck, en su camino a la conversión en el villano de Ciudad Gótica.

Carrey participó en la saga de Batman: fue el Acertijo en Batman Forever (1995), dirigida por Joel Schumacher.

Lo más curioso es que la voz no es de Carrey, pero tampoco de Phoenix. La hizo el mismo Stryder HD, utilizando un tono estilo Michael Jackson.

“Hice la voz en off, no quería que fuera la voz de Phoenix, así que la hice. No soy la persona con la mejor voz en off del mundo, pero hice lo que pude”, señaló el youtuber.