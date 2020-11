Celebrar una boda sin duda puede ser muy estresante. Si bien en la mayoría de los casos la pareja se divide las tareas para la organización del evento de modo que sea menos complicado para cada uno, en este caso su esposo más que colaborar lo que hizo fue crear más problemas al arruinar las fotos del matrimonio por "una broma", haciendo que la novia se sintiera devastada.

Según reseña el portal Mirror, después del gran día la mujer se sentó a echar un vistazo a las fotos de su boda y estaba devastada al ver que su esposo hizo 'dedos de pistola' en muchas de ellas y una cara exagerada de conmoción. La esposa insiste en que él solo hizo esas poses por diversión, pero ahora se siente como una idiota por sonreír con sinceridad.

Furiosa, mujer denunció que le enviaron vestido de novia equivocado y resultó que estaba al revés Las instantáneas han causado risas en muchos.

Una novia queda devastada al ver que su esposo arruinó las fotos de su boda por "una broma"

La novia dice esta broma inocente la ha dejado sin ninguna fotos decente y está considerando rehacerlas, pero su esposo se ha negado, básicamente por el elevado costo que tuvo la sesión y por el esfuerzo que implicaría recrearlas de nuevo.

Referencial - Pexels

La pareja gastó $ 1,700 en el set de fotos de la celebración, pero ella dice que no quiere mostrárselas a la gente. "Tuvimos una boda pequeña recientemente al aire libre y contratamos a un fotógrafo para que retratara el evento", dijo. "En las fotos en las que no nos miramos, mi esposo (sin que yo lo sepa) sonríe con la boca muy abierta y me señala con pistolas de dedos como si fuera una broma".

La mujer dice que en la foto no parece que su marido le vaya a disparar. "Más bien es como '¡mírenla!"". Pero ahora siente que todas las imágenes de su gran día están arruinadas, y agrega: "Tenemos tal vez solo 6 fotos de boda que me gustaría que todos vieran. Gastamos $ 1,700 en las fotografías y la mayoría de ellas son muy vergonzosas. Mi esposo no volverá a tomar ninguna de ellas, y también quiere que nuestra tarjeta de Navidad sea una en la que haga la cara mientras inclina un sombrero invisible", comentó la novia avergonzada.

"Él piensa que es divertido y muestra nuestras personalidades. Pero realmente se siente como si me estuviera convirtiendo en una tonta porque estoy sonriendo con sinceridad".

Una novia rechaza a su dama de honor por usar un vestido "horrible" el día de su boda Por lo general, las damas de honor están para apoyar a la novia el día de su boda, pero cuando se trata de un vestido pueden pasar muchas cosas.

Al preguntarle a la comunidad del portal Reddit si estaba equivocada, continuó comentando: "¿Debería seguir adelante y rendirme esta vez o debería presionar más en las fotos? No es la primera vez que hace algo como esto y en el pasado simplemente lo permití … pero esta es nuestra boda", escribió.

Referencial - Pexels

Algunas personas no estaban convencidas de que la publicación de la mujer fuera real por lo hilarante del asunto y por todo el dinero que estuvo en juego por culpa de la broma de su esposo, pero ella insistió en que sí era muy real.

Ella agregó: "Sabía que estaba sonriendo ampliamente, pero no así. El fotógrafo seguía diciendo '¡hermosos, tan felices!'. Asumí una sonrisa normal porque eso es lo que estaba haciendo cuando estábamos frente a frente. Las pistolas de dedo no se usaron en todas las fotos, pero si en algunas donde está apuntando directamente a mi cuerpo".

Con sacerdote y vestida de novia mujer sorprendió a su novio en su trabajo Al parecer no podía esperar para casarse.

Por supuesto, los usuarios de Reddit no se contuvieron y comenzaron a comentar al respecto, creando opiniones divididas. Una chica comentó "una o dos imágenes divertidas están bien, PERO tener solo 6 que te gusten es inaceptable". Otro usuario comentó "gastar otros 1,700 en una tanda de fotos que quizás tampoco te vayan a gustar, además de reunir nuevamente a las personas con sus vestidos y su maquillaje. Creo que no vale la pena". FInalmente un usuario se mostró empático con la novia, comentando "lo siento mucho nena, eso es horrible".

También te puede interesar:

El segundo vestido de novia de Kate Middleton con el que lució como toda una princesa y nadie vio

Estas son las icónicas tiaras que han llevado las novias de la realeza a través de la historia

Te recomendamos en video