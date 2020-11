No se necesita ser mujer para entender por qué exigimos justicia en México

Foto de portada del Twitter de @abismada_

Los feminicidios en México abarcan los titulares todos los días, demostrando que la violencia machista no tiene consecuencia alguna.

El 2020 ha sido un año especialmente difícil ya que no sólo nos estamos enfrentando a la pandemia de Covid-19 sino que también a la constante de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas.

El fin de semana pasado, los feminicidios de Alexis en Cancún y de Ámbar en Cuautitlán Izcalli hicieron estallar la indignación en redes sociales. A través de la convocatoria de diferentes grupos feministas, las mujeres exigieron justicia pero en ambos casos fueron reprimidas por las autoridades.

Este miércoles Feministas del Bloque Negro salieron a las calles de la colonia Roma para exigir justicia por Ámbar y Alexis pero también por las compañeras que fueron agredidas durante los movimientos.

Sin embargo, éstas fueron encapsuladas en la Fuente de Cibeles cuando caminaban hacia la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, la sede estaba protegida por largas vallas metálicas colocadas desde la noche del martes. Se registró la presencia de unas 70 mujeres policías, además de 520 policías hombres.

La acción de las autoridades nuevamente fue reprobada en redes sociales sin embargo, pareciera que causa más indignación ver a las mujeres protestar.

La Cibeles

Protesta por la represión en Cancún: policía encapsula, Marabunta intenta mediar pic.twitter.com/vxUrFeBwJI — 𝙻𝚒𝚣𝚋𝚎𝚝𝚑 (@abismada_) November 11, 2020

Estamos frente a una sociedad que no se inmuta ante las muertas pero que le llora a los monumentos y paredes dañadas. No hay una empatía con todas esas familias que perdieron a una hija, una hermana o una madre, son nombres de mujeres que merecen justicia.

Para muchos, "esas no son formas" de protestar pero olvidan que ya se ha hecho a través de bailes, de canciones, con flores, brillantina y arte y lejos de hacer conciencia, se burlaron.

La violencia nunca será la solución pero ¿qué hacer frente a una crisis y una descomposición social como la que se vive en México?¿Qué hacer con aquellos que no respetan el cuerpo de una mujer y que lo ven como un pedazo de carne que puede ser desechado en una bolsa de basura?

Nos faltan Alexis, Ámbar, Fernanda, Fátima, Ingrid y muchas mujeres más cuyas vidas fueron apagadas por la violencia que impera en el país. La ausencia de cada una de ellas duele pero es aún más lastimoso la falta de justicia y empatía.

No se necesita vivir un caso cercano (no se le desea a nadie) ni tampoco ser mujer para entender por qué exigimos justicia. Se necesita entender que los movimientos feministas no fomentan un odio hacia los hombres ni tampoco dividir o crear una guerra de sexos. No pretende la supremacía de la mujer ni tampoco el adoctrinar u obligar a que todos piensen igual.

Quienes utilizan el término "feminazi" para referirse a una mujer que se manifiesta y que exige sus derechos, no ha entendido el movimiento.

El fin de las manifestaciones es que la sociedad se de cuenta del hartazgo, de la falta de acción de las autoridades contra los que utilizan nuestros cuerpos a placer.

El feminismo busca que todos los géneros tengan los mismos derechos y oportunidades. De acuerdo con la organización International Women's Development Agency, el feminismo trata de "respetar las diversas experiencias, identidades, conocimientos y fortalezas de las mujeres, y esforzarse por empoderar a todas las mujeres para que disfruten plenamente de sus derechos"

Aún hay mucho por entender con respecto a estos pero mientras tanto, es momento de dejar de burlarse, de reírse o de echarnos la culpa por lo que nos pasa.

Las mujeres vivimos con miedo todos los días. Salimos de casa con el miedo a no volver. Nos despedimos de nuestras amigas con miedo a que sean las siguientes. Abrazamos a nuestras madres con miedo a que algún día lloren nuestra ausencia. Porque en México, las mujeres no vivimos, sobrevivimos.

Más de este tema

El problema no son los influencers, son sus seguidores que normalizan la violencia

En México las mujeres siguen desapareciendo y no hay justicia para ninguna

La violencia contra las que piden justicia nunca será la solución

Te recomendamos en video