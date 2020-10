"Brava, fuerte y digna", el libro que nos recuerda la importancia de amar nuestro cuerpo tal y como es

No es un secreto que los medios de comunicación y la publicidad llevaban muchos años reproduciendo estándares de belleza irreales. Estereotipos estrictos e inflexibles en los que la mujer era representada de una sola forma y en ella los cuerpos con curvas, sobrepeso u obesidad no tenían lugar.

Con el boom de las redes sociales hemos experimentado una realidad más allá de los libros de autoestima. Mujeres de todo el mundo, de todas las tallas, han utilizado sus cuentas para retratar que también son hermosas, que sus cuerpos existen y son válidos, aunque no sean representados en las revistas o los medios.

Ashley Graham, Tess Holliday, Iskra Lawrence fueron algunos de los nombres de modeles plus size que se hicieron famosas a través de redes sociales. En el caso de México y Latinoamérica figuras como Priscila Arias, Adriana Convers, Zazil Abraham, Javiera Wayne, Antonia Larraín, Fernanda Rodríguez, son algunos de los nombres que sobresalen entre el movimiento por la aceptación de cuerpo.

¿Cómo aceptar nuestro cuerpo cuando todo nos dice que si no cumple con los estándares no es válido? ¿Cómo amar algo que nos dijeron que debíamos odiar por no "ser perfecto? Estas y muchas preguntas más han servido como reflexión para mujeres alrededor del mundo.

El impacto del body positive

Gracias a este movimiento muchas mujeres descubrimos que la representación es importante. Que ver a mujeres morenas, bajitas, con sobrepeso, delgadas, con cabello rizado es importante para nuestra construcción ante el mundo.

Esta ola de influencers nos recordó que también tenemos derechos a vernos lindas, a vestir a la moda, que somos igual de sensuales y deseables que cualquier otra mujer. Al final, todas somos diferentes, únicas y eso es lo que nos hace especiales, aunque a veces nos cueste trabajo encontrarnos.

Zazil Abraham, influencer y creadora del movimiento #BravaFuerteDigna, a través de su libro, nos invita a reflexionar y a amar nuestro cuerpo tal y como es. En entrevista conversamos sobre su primera publicación con Editorial Planeta.

Más allá de los libros de autoestima

Zazil Abraham es influencer. Estudió actuación, canto, danza, fotografía y diseño gráfico. En febrero de 2015 inició un proyecto llamado #BravaFuerteDigna, que hoy ha dado paso a su primer libro con el mismo nombre.

¿Cómo te sientes con su primer libro? ¿Cómo fue el proceso?

La verdad se siente muy bien pero estoy en ese momento en el que te caiga el veinte de lo que es. Aunque se escuche muy cliché, siempre he sabido que escribiría un libro. Yo sabía que tenía que decir algo y que la manera de hacerlo era un libro, es por eso que escribo en redes sociales desde hace más de seis años. Me parece algo natural. El tema de la pandemia no me ha permitido medir que tenga un impacto afuera. Lo que lo hace más real es ir a una feria, a una firma. Se siente bien Se siente como un tipo diploma, para que antes alguien te publicara era más difícil. Para mí sí es un plus ver mi trabajo en papel.

¿Qué es Brava, Fuerte y Digna?

Yo sé que es un libro sobre imagen corporal, autoestima, alimentación intuitiva, pero la raíz del libro es cuestionarte todo lo que te han enseñado, lo que te han programado a creer y es lo primero que se aborda en el libro, creencias limitantes que aprendimos en casa y es lo primero de lo que hablo.

Para contexto del libro relacionados con el cuerpo. Cuestionar lo que no te sirve y poder sumar nuevas cosas y prácticas a través de la pregunta que propongo en el libro: ¿Qué haría una persona que se ama? Es un libro que habla de confianza corporal, es un tema más profundo que puedes aplicar a cualquier etapa de tu vida.

¿Cómo pasaste del body positive a la neutralidad corporal?

Como base yo te podría decir que mi propuesta siempre va a ser, porque creo que es lo correcto, movernos desde un espacio de amor propio. Sí creo que el body positive es una buena propuesta, pero también tengo que ser una persona consciente y un poco más inclusiva y darme cuenta que quizá brincar del odio al amor no sea una posibilidad para mucha gente.

Cuando yo hablo de neutralidad corporal y amar no cuerpo no es que yo tome un lado, te presento esta gama de opciones de manera que tú elijas lo que sea mejor para ti y tomar la decisión que quieres. Nunca he pretendido mostrar un movimiento que excluya, es extender el espectro a las personas que solo saben rechazar no solo su cuerpo sino todo lo que son. Es invitarlos a ponerle pausa al odio y poner la atención en otras cosas.

La esencia no solo del libro, sino de todo lo que hago, es invitar a las personas a cuestionarse todo el tiempo. Lo que creen verdadero, incomodarse cuando es necesario, ir a la raíz. ¿Cómo te puedes dar lo que necesitas para amarte si no sabes qué es lo que necesitas?