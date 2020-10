La destrucción de este altar demuestra que no hay respeto para las desaparecidas

En los últimos meses se ha visto un incremento en la violencia de género como nunca La pandemia de Covid-19 no sólo ha puesto trabas en las denuncias y procesos para hacer justicia sino que también ha puesto en evidencia la grave descomposición social que vivimos en México.

Según cifras de 2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publicadas al día, 312 mujeres sufren algún tipo de delito en México y de esta cifra, 10 son asesinadas.

En marzo, cuando inició la pandemia en México, se reportó un aumento de estos delitos de un 28.5 por ciento, en comparación con las 4 mil 78 averiguaciones previas que se iniciaron en el primer mes de 2020. La mayor incidencia se registra en la Ciudad de México, donde solo en febrero los delitos sexuales aumentaron 63.8 por ciento tras pasar de 490 casos en enero a 803 casos en el mes pasado.

…y la justicia no existe.

Ante esto, la Colectiva Feminista Zumpango montó una ofrenda en Zumpango, Estado de México, para recordar a las víctimas de feminicidio. Entre las veladoras y el papel picado típicos de una ofrenda, se colocaron cruces rosas y moradas con el nombre de algunas víctimas de feminicidio. El objetivo, por supuesto, era honrar su memoria y hacer una denuncia ante la cantidad de mujeres que han perdido la vida y que no han tenido justicia.

Las integrantes del colectivo armaron con flores la frase: “No alcanza el cempasúchil para guiar a todas las que nos quitaron”.

Fue destruido en menos de un día.

En redes sociales se compartieron fotografías que muestran pisadas en el altar, además de que la frase fue borrada por completo. Se desconoce quién pudo haberlo hecho pero la misma Colectiva hizo la denuncia en su cuenta de Facebook.

"Esos que dicen "No son formas", esta forma tampoco les gustó", "Así el México Feminicida. Siempre censurando a las mujeres y queriendo borrarnos a quienes señalamos la violencia machista en cualquiera de sus formas", "Para que vean que no les molestan las formas, les molesta la causa. odian que protestemos porque nos matan, ODIAN A LAS MUJERES", fueron algunas de las frases de indignación que expresaron las mujeres en Twitter

De acuerdo con la Colectiva Feminista Zumpango, el proyecto llevó semanas de planeación y en poco tiempo fue violentado. Por ello, extendieron una invitación a las mujeres que viven en Zumpango a reunirse para hacer ofrendas en todos los barrios del municipio.

Una cosa queda claro: en México no hay respeto para las desaparecidas.

Cada día los medios se llenan de noticias que hablan de una mujer que ha desaparecido o cuya vida le ha sido arrebatada. Cada día vemos la fotografía de un "presunto culpable" pero leemos cómo se juzga primero a la víctima.

Los feminicidios abarcan los titulares del país todos los días y todos los días hay una ausencia de las autoridades. La violencia en México se ha vuelto algo insostenible. Aún así, parece que méxico sigue sin entender.

Las mujeres hemos tenido que aprender a defendernos de los hombres; de las miradas lascivas, de los piropos que no pedimos y de los toqueteos incómodos. Hemos tenido que aprender a elegir nuestra ropa según a dónde vayamos, con quién vayamos y a qué hora vayamos porque, "no vayan a creer que estamos provocando". Hemos tenido que aprender a no caminar solas y a mirar a todas partes "por si alguien nos viene siguiendo".

Estar alertas ya es parte de nuestro día a día. Las mujeres no podemos bajar la guardia nunca y parte de nuestra tarea es informarnos y apoyarnos las unas a las otras.

Hoy nos faltan Jessica, María Fernanda, Danna, Fátima, Karen, Mara, María, Verónica, Ingrid, Mariana y muchas más. La ausencia de cada una de las mujeres que han sido asesinadas en México duele y sin conocerlas, se siente cercana.

