La OMS confirma el origen del Covid-19 y aleja las sospechas

Miles de personas y hasta gobiernos han puesto en tela de juicio que el Covid-19 efectivamente tenga origen natural, algo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha salido a confirmar después de meses de rumores.

Para los negacionistas se trata de un virus fabricado en laboratorios y lanzado al público con la intención de generar la pandemia en la que se ha convertido desde los primeros brotes en Wuhan, China, a finales de 2019.

En Wuhan surgieron los primeros brotes. - Pexels

Nada más alejado de la realidad para el propio Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, quien en conferencia de prensa apuntó que todas las investigaciones que han llevado a cabo confirman su procedencia.

"El virus ha surgido de manera natural, todas las publicaciones que hemos revisado apuntan a eso", aseguró refiriéndose a las teorías de conspiración que han circulado en los medios de comunicación, conforme con Primicia.

No obstante, las mismas observaciones realizadas por un grupo de expertos apuntan a que Wuhan quizás no sea el sitio donde el virus pasó a los humanos pero sí donde se reportaron los primeros casos, dejando claro que la secuencia genética del mismo no fue modificada por el hombre.

El coronavirus se produjo de forma natural. - Pexels

Combatir la Covid-19 y la desinformación

Por este motivo, el especialista hizo énfasis en la importancia de combatir noticias falsas en torno a la enfermedad puesto que generan el pánico, caos y zozobra que ha abundado en varias ciudades, llevando incluso a realizar protestas.

"Ponen en riesgo la vida y la salud de las personas y tira por tierra la confianza en la ciencia y en los sistemas sanitarios", agregó el directivo que hizo énfasis en las creencias únicas en la ciencia y evidencia del organismo.

Hasta este momento, el coronavirus ha contagiado a más de 33.7 millones de personas en el mundo, ocasionando más de un millón de víctimas mortales.

