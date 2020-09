Experta asegura que el Covid-19 fue manipulado para afectar a los humanos

Una de las teorías en torno al Covid-19 que más protagonismo ha ganado desde su irrupción en el mundo, hasta el punto de convertirse en pandemia, ha sido su presunta creación en un laboratorio o manipulación para afectar a los humanos.

Ahora, la viróloga china Li-Meng Yan presentó pruebas de ello donde asegura que el gobierno chino no solamente ocultó información relacionada a la enfermadad a tiempo sino que también el coronavirus fue creado y liberado intencionalmente.

Según AS, la especialista publicó un informe de 26 páginas firmado por otros tres científicos y avalado por la Rule of Law Society, una organización fundada por el magnate chino Guo Wengui, exiliado en Estados Unidos y cercano al gobierno de Trump.

No obstante, Business Insider aclara que este organismo no tiene antecedentes de publicaciones científicas o médicas y que aún otros expertos en la materia no se han referido a sus resultados.

"La creación en el laboratorio de este coronavirus es posible y se puede lograr en aproximadamente seis meses", aseguraron en la investigación, conforme con la misma fuente.

Chinese virologist whistleblower Dr. Li-Meng Yan tells Tucker Carlson that COVID-19 was created and deliberately unleashed by the Chinese government:

TUCKER: “You're saying the Chinese government manufactured this virus?”

YAN: "Yes exactly.” pic.twitter.com/vGFr73p8z6

— Daily Caller (@DailyCaller) September 16, 2020