Mujer cargando a su bebé es empapada por un automovilista y muestra la crueldad que existe en México

Foto: Bibiana Díaz

Hace unos días circuló en redes sociales una serie de fotografías, tomadas por la fotoperiodista Bibiana Díaz que dejaron ver el lado más cruel de ser mujer en México.

Una madre y su bebé terminaron empapados después de que un automovilista que viajaba a alta velocidad, pasara por un charco de agua justo frente al paradero donde esperaba el autobús. Los hechos ocurrieron afuera del Hospital del Niño Poblano.

En las imágenes se ve cómo la mujer cubre a su bebé con una manta y en cuanto pasa el automóvil, se pone de espaldas para cubrirlo, sin poder evitar quedar empapada. De acuerdo con lo relatado por Díaz, ella sólo quería tomar fotos de la mujer por la ternura con la que veía a su bebé, cuando de pronto se vio en dicha situación.

TAMBIÉN LEE: Cría hombres que ayuden en la casa, no que asuman que es "cosa de mujeres"

"Ayer llegó esta joven al paradero de autobuses afuera del Hospital del Niño Poblano, salía de la consulta con su bebé, la lluvia había sido fuerte que dejó un gran charco en todo la zona de los dos paraderos que ahí están, decidí tomarle las fotos porque desde que salió del hospital iba viendo a su bebé con muchísima ternura, y entonces la vi sacar su cobijita para protegerlo del frío, ahí me decidí a tomarle unas fotos de como lo cobijaba, para mi sorpresa, coraje y todo eso que sentí, la foto fue totalmente cambiada cuando un automovilista paso sobre el charco a gran velocidad que alcanzo a mojarlos a ambos, en ese momento no supe que hacer, como auxiliarla… Hoy pienso pedir muy humildemente a todos los que circulan por cualquier calle, pero sobretodo en esa zona a que consideren a las personas que acaban de salir con sus bebés de consulta y que están esperando abordar un camión a que tengan un mucho de paciencia al pasar por esa zona. Recuerden que en ese hospital atienden a niños y jóvenes con situaciones de salud complicadas, no les hagan más complicado a sus padres, madres y a ellos, su día. POR FAVOR TENGAN CUIDADO AL CIRCULAR CUANDO HAY LLUVIA Y DESPUÉS DE ELLA POR LA ZONA DEL HOSPITAL DEL NIÑO POBLANO. Gracias", dice la publicación de Facebook.

Ayer llegó esta joven al paradero de autobuses afuera del Hospital del Niño Poblano, salía de la consulta con su bebé,… Posted by Bibiana Diaz on Friday, September 11, 2020

En Twitter algunos usuarios iniciaron una campaña para encontrarla y ayudarle con despensas o algún donativo.

Lo hacemos viral? AYÚDAME A ENCONTRAR A ESTA MAMI CON SU BEBÉ DALE RT, la podemos ayudar con ropa, leche, etc VIBRA SIEMPRE EN POSITIVO Y TAL VEZ ALGÚN DÍA CONTAGIEMOS A ALGUIEN😉 pic.twitter.com/FWhJ6x209Y — Pao nutriciòn (@PaoNutriologa) September 18, 2020

Las imágenes causaron gran rabia e indignación, después de todo, retratan la crueldad de algunas personas. Además, hubo usuarios que dejaron claro lo "normalizadas" que están las malas acciones, justificando que "no fue a propósito" o que se trató de un montaje.

"Cuando la gente maneja mientras llueve, por lo general no están al pendiente de si mojan a alguien. Comúnmente se lleva la vista al frente", "A ver, a ver, esto es parte de un experimento social, todo es un montaje, no hay bebé, el coche es parte del teatro. No se azoten. Es parte de un trabajo universitario.", "Mejor unos preservativos para que no tenga más hijos… es un crimen para esos niños traerlos en condiciones así.", comentaron algunos.

TAMBIÉN LEE: Ser mujer no significa que debamos servir a los hombres en nuestra familia

Por suerte, la publicación también hizo reflexionar a algunos sobre la realidad de muchas mujeres que son madres en México.

La maternidad es un gran reto, especialmente en un país donde las oportunidades no son las mismas para todas. Ser mujer en México es tener que lidiar con la inseguridad; es tener que aprender a defenderte de quienes violentan por sentirse superiores. Pero ser madre en México es eso y también ver por los tuyos.

La mujer de las fotografías muestra una realidad que muchas deben enfrentar: llevar a sus hijos a una clínica como puedan, el ir y venir en el transporte público y además, ser parte de una sociedad que no respeta al prójimo.

Te recomendamos en video