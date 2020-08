Desde niñas nos han hecho creer que el amor verdadero es como en los cuentos de hadas, en donde eres una princesa, en espera de que su "príncipe azul" la rescate de la torre. Soñamos con el momento en el que el hombre más guapo y encantador del reino nos lleve en su corcel hacia un castillo encantado, donde viviremos el "felices por siempre". Pero ahora que hemos crecido nos damos cuenta de que el amor no es tan simple y tampoco está en una pareja.

No, el amor verdadero lo encontramos en muchas otras personas, como en nuestras amigas, quienes con los años te demuestran que están dispuestas a todo para verte bien.

Y es que en la vida real los "príncipes encantados" no son siempre los buenos del cuento. ¿Cuántas veces te has enamorado de un hombre apuesto y tierno que de pronto se convierte en todo un patán? ¿Cuántas veces te has desilusionado porque el hombre de tus sueños terminó tratándote como si fueras poca cosa por ser "una mujer indefensa"?

No es que no existan los hombres buenos y que debas dejar de creer en que encontrarás un amor de cuento de hadas pero podemos decir que en el mundo real, tus mejores amigas son quienes te rescatan, no el "príncipe azul".

La sociedad nos ha hecho creer que entre mujeres existe una guerra de poder pero no es así. Especialmente en estos tiempos en los que cada vez caemos más en cuenta de que somos igual o más capaces que los hombres, entendemos la importancia de contar con la lealtad de nuestras mejores amigas .

Porque aunque no somos "damiselas en apuros", somos más fuertes cuando tenemos tan cerca esa red de apoyo femenina.

Cuando las cosas van mal o no estás segura de algo, no hay nada como tener a tus aliadas que funjan como esa luz que te ayuda a encontrar la salida. No hay nada más emocionante y gratificante que la relación que tienes con otras mujeres que tienen metas ambiciosas y cuya visión de la vida es ir siempre hacia adelante.

Un estudio publicado en Harvard Business Review encontró que las mujeres que tienen un círculo fuerte de amigas tienen más probabilidades de obtener puestos ejecutivos con salarios más altos, lo que significa que somos más exitosas cuando nos rodeamos de las amigas correctas.

Cuando te rompen el corazón, cuando sientes que no puedes más o cuando simplemente necesitas unos oídos que escuchen tus penas, tus mejores amigas estarán para ti. Ningún "príncipe encantado" te entenderá más que ellas. Quizá ahora tengas alguien que te ama como tal, pero la verdad es que son esas amigas quienes al final cuidan tus espaldas.

La razón por la cual las mujeres mejoran cuando tienen amigas fuertes es que se sienten respaldadas y protegidas. No hay nada más poderoso que poder recurrir a otras mujeres que han tenido experiencias similares que pueden ayudarte a sobrellevar los problemas.

Así que nunca subestimes el poder de tus mejores amigas.

