Érika Zapata sigue ganándose el cariño de los colombianos.

Érika Zapata ahora será presentadora de un programa en el canal Caracol

Y es que ahora la reportera del Canal ahora tendrá su propio segmento. Esto tras hacerse famosa por su manera de hablar en el noticiero.

Su particular forma de presentar a muchos les recuerda al acento de los paisas de antaño.

Zapata nunca ha negado su origen humilde, de hecho, se enorgullece de él.

Su autenticidad la ha llevado lejos, y los directivos del canal se fijaron en ella para hacerle una oferta.

Ahora, Érika presentará el programa de La finca de hoy a partir del 15 de agosto.

Dicho programa se centra en noticias de interés para quienes viven del agro colombiano o son entusiastas de todo lo relacionado con él.

Al conocer la noticia, Érika ha publicado dos tiernos mensajes.

"Hoy me siento feliz, he logrado reencontrarme con mi esencia, me he formado para ser una buena profesional y no una persona importante, quiero que me reconozcan por mis notas verídicas e impactantes y no por lo banal, estudié periodismo para ser útil", anotó en su cuenta de Twitter.