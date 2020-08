Convierten el último Blockbuster en el hotel de nuestros sueños

Si naciste antes en los noventas, seguramente recordarás los Blockbuster, donde podías rentar películas y videojuegos para disfrutarlos en tu hogar. Estos lugares poco a poco fueron desapareciendo, debido al avance la tecnología y la creación de las plataformas de streaming. Ahora el último de ellos, será el hospedaje soñado de los amantes del cine.

Airbnb, acaba de anunciar que convertirá el último Blockbuster en un departamento donde los amantes de lo retro podrán pasar la noche. Este comercio, se ubica en la ciudad de Bend, Oregon, Estados Unidos, y abrirá sus puertas por tiempo limitado.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020