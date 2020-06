Clemencia Vargas y la danza como herramienta de empoderamiento

El baile es una forma de entretenimiento con la cual liberamos la mente y soltamos las tensiones del cuerpo pero para Clemencia Vargas, además de ser una forma de vida, se ha convertido en una herramienta de emprendimiento.

Clemencia es fundadora y Directora Ejecutiva de Vive Bailando, un proyecto social que nace de su pasión por la danza, combinado con sus conocimientos en administración de empresas. La colombiana ha tenido la oportunidad de bailar profesionalmente con artistas como Black Eyed Peas y Beyoncé, lo que la ha hecho encontrar una oportunidad en el baile para mejorar la situación social en su natal Bogotá.

En el marco de Zpace, la plataforma virtual en donde se busca apoyar a las mujeres emprendedoras de latinoamericana, Clemencia nos habló sobre su proyecto, así como el impacto que este ha tenido y cómo ha superado las barreras.

¿De qué trata el proyecto Vive Bailando y cómo fue que comenzó?

"Viví en Estados Unidos y por casualidad empecé a bailar profesionalmente. Eso me dio para convertir la danza en una herramienta de empoderamiento que nos permite generar resultado a nivel fìsico, cognitivo, social. Después estudié finanzas y economía, me gradué en financial advisor services y regresé a Colombia. Llegó el momento de fusionar un poco mi pasión con mi profesión y ahora estamos cumpliendo seis años de haber emprendido. Quiero compartir mi experiencia a través del movimiento con los jóvenes"

Mencionas que el baile es una herramienta pero ¿cómo es que lo implementas a través de tu proyecto?

"La danza es una herramienta pedagógica para obtener un impacto sostenido y positivo. Vamos sobre comportamientos, actitudes, liderazgo, estructura de valores, integración familiar y la capacidad de empoderar a los agentes de cambio en la sociedad. A través del baile queremos enseñar cuestiones de empleabilidad, productividad, educación sexual, hasta cómo mejorar nuestro autoestima"

El baile es esa herramienta que puede llegar a impulsarnos a más.

En este mundo dominado principalmente por hombres, ¿cómo fue tu camino en el emprendimiento, crees que has tenido más obstáculos?

"Los obstáculos siempre existen. Es una habilidad que tienes que tener cuando lideras un equipo. Debes entender que cuando buscas emprender debes estar abierto a la adversidad, al cambio, a la capacidad de adaptación. Mi formación me ha brindando estas herramientas. He tenido que aprender a adaptarme"

Sin mencionar que el baile muchas veces es tomado como algo de entretenimiento, pero tú has logrado que se tenga otra visión…

"Justo. El baile se toma como cultura y entretenimiento pero hemos demostrado su utilidad más allá de esto a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. Hemos dado resultados concretos cómo esto es una herramienta plenamente funcional. De como queremos mejorar la creatividad, motivación, Cuando conviertes tu pasión en un proyecto de vida haces grandes cosas que generan impacto"

¿Qué barreras crees que debemos romper para empezar un proyecto?

"Creo que cualquier persona que quiera emprender tiene que estar seguro de que le tiene que meter tiempo, corazón, disciplina. Nadie por más exitoso pensó que había que cambiar nuestros planes y metas con el cocido. Emprender es estar abierto a la adversidad y cambios y tener un plan b de innovar. Hay que sentirse apasionados por lo que hacemos porque no

“Cuando uno trabaja en lo que ama, nunca trabajaras en la vida”.

"Yo amo lo que hago y eso que lo hago de lunes a domingo. Hay que estar dispuestos a trabajar y no dejar de capacitarse, no basta con tener un buen producto, hay que saber liderar un equipo y no dejar de nutrirse. Es necesario para entender lo qué pasa al interior de tu organización, con tus clientes y tomar decisiones"

