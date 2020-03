Hoy es Día Internacional de la Felicidad: Sigue estos consejos para ser feliz

Uno de los mejores consejos para ser feliz es abrazar el presente - Agencias

Estamos en el 20 de marzo y, aunque una pandemia mantiene a todo el mundo en vilo, tenemos que celebrar que hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Esta fecha se ideó para rendir tributo a este sentimiento que tanto bienestar trae a nuestras vidas. Te daremos algunos consejos para ser feliz.

La Organización de las Naciones Unidas o simplemente ONU pidió a todos los países tener un día para garantizarle el bienestar de los habitantes. Es así como fueron establecidos los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como propósito erradicar los problemas que afectan los estados de ánimo de las personas.

De acuerdo con la ONU, para celebrar el Día Internacional de la Felicidad, los gobernantes tienen que abordar problemas como la erradicación de la probreza, reducir la desigualdad en el mundo y proteger el planeta en el que vivimos.

Consejos para ser feliz

La felicidad es algo que los más expertos aseguran que tenemos en las manos. Sin embargo, muy poco decimos alcanzarla. Se trata de un estado pleno de satisfacción con lo que se hace y lo que se es. Te recomendamos algunos consejos para ser feliz que te ayudarán en este proceso tan importante para nuestras vidas.

Ser feliz es una elección que podemos tomar todos los días - Agencias

Ejercítate y trata de verle el lado bueno a las cosas

Uno de los mejores consejos para ser feliz es enfocarse en el momento presente. Con esto combatiremos la ansiedad que es un exceso de tener nuestra mente en el futuro y la depresión que se concibe como vivir en el pasado. Deja ir lo que ya pasó y no te preocupes por lo que aún no sabes si ocurrirá. La felicidad está en el ahora.Otra opción importante para lograr ser feliz es aprender a perdonar. El resentimiento realmente es un gran peso que no le hace más daño que al que lo siento. El perdón, en cambio, te libera. No se trata de olvidar, sino de no permitir que lo que otra persona nos hizo en el pasado permanezca ennegreciendo nuestro corazón.

Aunque creamos que la felicidad solo está en la mente, la verdad es que el cuerpo cumple una función importante en ella. Por esto otro de los consejos para ser felices es ejercitar nuestro cuerpo aunque sea por unos 30 minutos diarios.

Hacer ejercicio y afrontar lo que pasa a nuestro alrededor de la mejor manera es uno de los consejos para ser feliz - Agencias

Esta práctica hará que tu cerebro libere endorfinas también conocidas como hormonas de la felicidad. Por otro lado, al gastar energía ejercitando tu cuerpo lograrás que esté lo suficientemente preparado para tener un sueño profundo y reparador y, en consecuencia, podrás despertar con una mente más lúcida y positiva.Hablando de positivismo, un último consejo para ser feliz es practicar la resilencia. Este término se trata de saber afrontar cualquier situación que se nos presente de la manera más optimista posible. No se trata de conformismo, sino de hacer las pases con lo que no podemos cambiar y tener valor para luchar por lo que no podemos hacer. Esto trae serenidad y felicidad a nuestras vidas.

Vive la vida con amor y podrás experimentar la felicidad - Agencias

Poniendo en práctica estos consejos para ser feliz estarás celebrando el Día Internacional de la Felicidad y no solo eso, puede ser la fecha en la que decidas comenzar a ser más alegre por el resto de tu vida. Afrontando los problemas con mente positiva y agradeciendo cada mañana por el maravilloso milagro de estar vivos.

Lee también: La gente está comenzando a poner luces navideñas para 'difundir alegría' durante el encierro por coronavirus