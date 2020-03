La gente está comenzando a poner luces navideñas para 'difundir alegría' durante el encierro por coronavirus

A medida que el virus COVID-19 se ha esparcido por diferentes ciudades del mundo, las personas han comenzado a aislarse en sus casas para evitar más contagios.

Pasar demasiado tiempo en casa es difícil y suele desembocar situaciones de ansiedad, estrés y depresión. Sin embargo, hay quienes han buscado la forma de alegrarse y alegrar a otros.

Para difundir un poco de alegría durante este tiempo de incertidumbre, decorar la casa como si fuese Navidad parece haberse convertido en una tendencia. Todo comenzó con un tweet de la locutora de Milwaukee Brewers Lane Grindle.

¿Y si volvemos a encender nuestras luces navideñas? Entonces podríamos subir al auto y conducir y mirarlos ”, tuiteó Grindle. "Eso parece una actividad justa de distanciamiento social".

What if we all put our Christmas lights back up? Then we could get in the car and drive around and look at them. That seems like a fair social distancing activity. — Lane Grindle (@lanegrindle) March 15, 2020

Pero, ¿qué es exactamente acerca de las decoraciones navideñas que desencadenan esas hormonas felices? De acuerdo con psicoanalistas, las luces brillantes y los colores aumentan los niveles de energía y felicidad. Esto es conocido como cromoterapia, o terapia de color

Además, las decoraciones son un ancla o un camino hacia esas viejas emociones mágicas de la infancia. La nostalgia asociada con las decoraciones festivas recuerda a las personas cuando eran niños sin responsabilidades.

Si eres alguien que tiene recuerdos felices de la infancia en Navidad, entonces es más probable que quieras recrear ese sentimiento lo más pronto posible, aún cuando las cosas no están tan fáciles en el exterior.

"Enciendan el sonido. Luces listas. Corazones alzados. ❤️ Hoy tuvimos nuestro primer caso confirmado de # COVID19 en el condado de Cheatham, Tennessee. ¡Nuestra respuesta es ser la luz y quedarnos en casa! #FlattenTheCurve ustedes. Ten una pequeña cuarentena feliz", escribió una usuaria que compartió su decoración Navideña.

Sound On. Lights On. Hearts lifted. ❤️ We had our first confirmed case of #COVID19 in Cheatham County, Tennessee today. Our response is to be the light, and stay home! #FlattenTheCurve y’all. Have yourself a Merry Little Quarantine. 🎄#CoronaVirusChallenge #christmaslights #love pic.twitter.com/HmkTCm5O2Q — Brenda Sparks (@theatreartist) March 19, 2020

"Mi hijo menor estaba aburrido hoy y dijo: "¿podemos poner luces de Navidad en nuestro árbol afuera para animarnos?" Gran idea amigo. Las luces están encendidas esta noche como un signo de esperanza y la dulce mente de mi hijo de 10 años", compartió otro usuario.

My youngest son was bored today and said, "can we put Christmas lights on our tree outside to cheer us up?" Great idea buddy. Lights are on tonight as a sign of hope and the sweet mind of my 10 year old. #Rhodeisland #hope #lovemysons #Christmas #Cumberland pic.twitter.com/qhVjeuLc02 — Mike Griffin (@rhodyknowsbest) March 16, 2020

