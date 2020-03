Por coronavirus, las personas en Italia están atrapadas entre cuerpos sin vida

El coronavirus se ha cobrado 1.016 vidas en Italia, según afirman las autoridades, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, dice que espera que su país sea el primero en Europa en superar la emergencia. Y es que asegura que las medidas impuestas en la primera área del brote estaban demostrando ser efectivas.

Sin embargo, un video viral compartido por el actor italiano Luca Franzese mostró una situación completamente diferente.

"Tengo a mi hermana en la cama, muerta, no sé qué hacer", dice Franzese en el video, publicado en Facebook. “No puedo darle el honor que se merece porque las instituciones me han abandonado. Me puse en contacto con todos, pero nadie pudo darme una respuesta".