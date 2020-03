5 conceptos erróneos comunes cuando se trata del feminismo

Entre las marchas de las mujeres y tantos otros increíbles eventos feministas que están teniendo lugar en todo el mundo, ha habido una sorprendente cantidad de reacciones que dejan ver la confusión en torno al tema.

Para empezar, es necesario entender que los movimientos son necesarios para generar un cambio social. Aunque existen leyes que se supone que protegen a las mujeres de las violaciones, el acoso y el abuso, no siempre se cumplen o tienen un montón de trabas que terminan por minimizar la violencia, ignorar a la víctima y proteger al agresor.

Las mujeres no deberíamos tener miedo de caminar solas a casa en la oscuridad ni tampoco tener que soportar miradas lascivas o toqueteos que no pedimos. No se nos debe llamar "putas" porque somos abiertas sobre nuestra sexualidad ni tampoco deberíamos ser señaladas como incapaces de hacer el trabajo sucio. Aunque esto se ha puesto sobre la mesa, siguen existiendo muchos cuestionamientos sobre lo que busca el feminismo. Aquí te explicamos algunos de los términos o situaciones que suelen ser malinterpretados.

1. Los hombres son el enemigo

El feminismo gira completamente en torno a la idea de la igualdad política, económica y social de los sexos. Igualdad. No se trata de pelearnos hasta la cima y empujar a los hombres al suelo. Se trata de darse cuenta, curiosamente, que todos somos seres humanos. Todos queremos un trato justo (loco, lo sé), ya sea un salario igual o respeto igual en lo que respecta al sexo y al consentimiento.

El feminismo no se trata de atacar a hombres o decir que todo lo masculino es malo. Hay una gran diferencia entre la masculinidad y la masculinidad tóxica, y el movimiento feminista no siempre ha dado prioridad a aclarar esta diferencia. La masculinidad tóxica humilla a cualquier hombre que no encaja en un molde machista, fuerte y sin emociones; la masculinidad es simplemente vocabulario que abarca características que tradicionalmente se han asociado con los hombres. Estas características pueden ser cualquier cosa, desde ser el sostén familiar de una familia hasta abrir puertas de automóviles para mujeres. Disfrutar y realizar estas acciones no hace a ningún hombre inherentemente tóxico o sexista.

2. El feminismo es solo una tendencia

Es bueno que el feminismo sea un tema tan dominante. Necesita reconocimiento Tome la campaña Time’s Up en los Globos de Oro, por ejemplo, que aumentó la conciencia de nuestra intolerancia a la agresión sexual. Pero aquí está la cosa: no deberíamos simplemente calificarnos de feministas porque es genial y de moda. En primer lugar, el feminismo ha existido durante demasiado tiempo como para ser la última moda. Es la razón por la que (algunas) mujeres tuvieron derecho a votar en el Reino Unido, en 1918, para empezar. El feminismo no es solo una estética. Así que no te sientes allí con tu camiseta de "así es como se ve una feminista", mientras que te avergüenzas de ver la nueva imagen de Facebook de alguien, seguida de un comentario de "los niños serán niños". No necesitas ser una feminista radical, al menos solo debes educarte en el movimiento.

3. Los hombres no pueden ser feministas

De nuevo, volviendo a la cuestión de la igualdad total. Es innegable que muchos hombres se sienten excluidos de la comunidad feminista. Y es nuestra responsabilidad innegable trabajar para cerrar la brecha entre todos los géneros para que podamos lograr la igualdad. Nadie debería creer que la igualdad es una lucha que se debe dejar a otra persona, o que no tienen derecho a expresar sus opiniones sobre la batalla.

Si realmente quieren la igualdad y generar un cambio, no es difícil ser un aliado feminista. Ser feminista no tiene nada que ver con el género. Una feminista es cualquiera que apoya los derechos y la igualdad de las mujeres. Hombres incluidos!

4. El feminismo es solo un problema del primer mundo

Si sientes que el feminismo es innecesario en la sociedad actual, no solo estás equivocado, sino que no estás considerando el hecho de que nuestra sociedad no refleja a los demás. Algunas de las cosas que puede dar por sentado todavía son inalcanzables para muchas mujeres en otros países. Solo el año pasado se les dio a las mujeres el derecho de conducir en Arabia Saudita. En Marruecos, las hijas no tienen derechos de herencia. Más de 200 millones de mujeres vivas hoy han sufrido mutilación genital. Entonces, eso no es un problema exclusivo de ciertas clases o grupos.

5. El feminismo solo puede ser blanco

El feminismo no debería ser exclusivo de los blancos ni de una clase social. El feminismo es históricamente una causa multicultural. Las activistas feministas de hoy son mujeres y hombres de todos los ámbitos de la vida que buscan combatir el racismo, el sexismo, el clasismo y todo aquello que provoca daños a la integridad.

Este movimiento debe ser interseccional, alentándonos a todos a verificar nuestros privilegios y trabajar hacia mejores estándares para todos. Probablemente conozcas la brecha salarial de género, pero ¿sabes que esta brecha salarial generalmente es aún mayor si eres hispana o una mujer de color? Así que no, el feminismo no tiene que ver con un color de piel o raza. Es algo que es necesario para todas y todos.

