Se unen para dignificar el recuerdo de Ingrid Escamilla, y nos devuelven la fe en la humanidad

Perdón porque no pudimos contener tu feminicidio. Hice este retrato porque así es como deberías haber sido recordada y no de la manera en que te revictimizaron en La Prensa. A ti te desollaron y luego publicaron tu foto, pero… ¿nosotras somos las que estamos locas?. Las manos y la vida no me alcanzan para dibujar a cada una, no hay principio y lamentablemente no vemos final, ojalá no fuera ninguna, ojalá fuera un invento como dijo el presidente, no queremos que nos falte ninguna más. Más de una de nosotras no durmió por pensarte, sin conocerte nos doliste, nosotras seremos tu voz ahora. Descansa en paz, Ingrid. #IngridEscamilla #ingrid