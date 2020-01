Bloquean salidas de una ciudad en China con 11 millones de personas por brote de coronavirus

El coronavirus, o virus de Wuhan, sigue su paso por el mundo y preocupa a las autoridades internacionales, inluso para declarar en cuarentena una ciudad entera.

Las autoridades de Wuhan han cerrado efectivamente el área, cerrando todos los servicios de transporte público, incluidos los trenes de alta velocidad dentro y fuera de la ciudad, que alberga a unos 11 millones de personas.

Las autoridades en China, donde se originó el virus, dijeron que el número de casos de un nuevo virus había aumentado a 571 y el número de muertos había aumentado a 17 al final del miércoles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pospuso una decisión de declarar una emergencia de salud pública mundial por una nueva enfermedad viral que se ha extendido por China y llegó a otras naciones asiáticas, así como a los Estados Unidos.

Today, the #UnitedStates🇺🇸 reported its first case of novel #coronavirus (2019-nCoV) in a traveller recently returned from #Wuhan, #China🇨🇳 pic.twitter.com/zn8QmeQrt2

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 21, 2020