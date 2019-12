«Que se sepa», participa en el estudio de violencia sexual más grande de la historia

View this post on Instagram

Hemos cuadriplicado el estudio más grande del planeta sobre violencias sexuales en 24h y, por primera vez en la historia, se recogen datos como los abusos sexuales intrapareja, infantiles o las violencias a pie de calle. Estamos logrando llevar a cabo el primer estudio con perspectiva de género sobre lo que nos pasa a las mujeres. Aún lo dejaremos abierto hasta el domingo por la noche. Millones de gracias a todas por daros el tiempo y la valentía de responder, y encima luego compartirlo. 💜 Se va a saber. #QueSeSepa www.quesesepa.org