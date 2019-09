Entiéndanlo, tomarnos de la cintura cuando nos saludan nos hacen sentir incómodas

Hace unos meses Keanu Reeves se volvió tendencia, no sólo por su carisma y personalidad, si no por una peculiar situación: cuando una mujer le pide una foto no la toma por la cintura, es más, evita cualquier contacto físico que pueda incomodar a la persona.

No, no es de aplaudirle, pero sí es un tema del que debemos hablar. A las mujeres nos incomoda que alguien, conocido o no, nos agarre por la cintura cuando nos tomamos una foto o nos presentan por primera vez. Si no hay confianza suficiente y una relación cercana, ningún hombre o mujer debería tomarse esa atribución.

Megan Rapinoe y Jurgen Klopp estuvieron en al entrega de The Best 2019 a lo mejor del fútbol. Ahí pudimos observar al entrenador del Liverpool tomarse una foto con la campeona estadounidense y hacer el mismo gesto que Keanu, evitó poner su mano sobre la cintura de Megan.

Favor de no tocar

No se trata de una 'exageración' como varios usuarios de redes sociales han expresado, se trata de una situación real.

La Universidad de Oxford y la Universidad de Aalto, en Finlandia, llevaron a cabo un estudio de contacto físico en el que llegaron a varias conclusiones, una de ellas, y quizás la más importante, es que la aceptación del contacto físico está relacionada con el vínculo emocional que se tiene con la persona. Y supongo que si nos acabas de conocer, ese vínculo es nulo, por lo tanto, no deberías tocarnos.

En un mapa de calor presentado por los investigadores, en el que se observan las zonas y la incomodidad que podría causar que nos toquen, el estudio fue contundente y confirmó que si bien las mujeres podemos ser un poco más abiertas al contacto físico que los hombres, esta situación siempre dependerá de la cercanía con la persona.

Ya lo sabes, la próxima vez que te sientas incómoda por la forma en la que alguien se aproxima a ti, marca límites. Poco a poco cambiemos las normas y lo que por mucho tiempo se nos dijo estaba bien.

Te dejo esta columna de Ignacia Allamand, en la que aborda, de manera viviencial, el tema del contacto físico y los niños.

