Imposible no suspirar: Se viraliza gesto de Keanu Reeves al tomarse fotos con su fans

Keanu Reeves no abusa de su fama para tomar partido y esto queda claro en un gesto que suele hacer cada vez que posa junto a una fans: evita tocarlas irrespetuosamente.

Keanu Reeves goza de fama y es aclamado por sus fans gracias a una trayectoria en la que figuran papeles en las películas Point Break (1991), My Own Private Idaho (1991), Drácula, de Bram Stoker (1992), Speed (1994), The Devil's Advocate (1997), la trilogía de The Matrix (1999, 2003), Constantine (2005), La casa del lago (2006), The Day the Earth Stood Still (2008), Man of Tai Chi (2013) y la saga de John Wick.

La imagen de Keanu Reeves evitando tomar de la cintura a sus fanáticas ha sido objeto de memes, sin contar la cantidad de comentarios que ha generado la actitud de "caballero" de esta estrella de 54 años.

El tuit original sobre este hábito de Keanu Reeves acumula más de 4.000 comentarios, 71.000 retuits y 350.000 Me gusta en Twitter.

"Lol Keanu no se arriesga", escribió en el post el tuitero jamaiquino Kemoy Lindsay, sin imaginar que su mensaje tendría semejante repercusión.

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

En torno al tuit de Lindsay han surgido divertidos memes, en tanto que otros usuarios de Twitter han alabado lo respetuoso que es Keanu Reeves al no tomar demasiado a sus fans.

"Hombre inteligente", escribió @ jacquisneal, mientras que @penfire666 opinó que es un "hombre respetuoso".

"No creo que abrazar a alguien que te pide que te tome una foto sea irrespetuoso, en teoría. Pero elegir seguir respetando su espacio personal es inteligente porque es reflexivo", añadió @jacquisneal.

Para el tuitero @Nate_A_C Keanu Reeves "está tratando de no ser acusado de agresión sexual ya que incluso un abrazo puede llegar a ese punto en estos días".

