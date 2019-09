7 mujeres mexicanas que nos hacen sentirnos orgullosas y debes conocer

View this post on Instagram

Hay pieles que son del color de la tierra, porque nacieron de ella, porque se germinaron con las semillas más puras y más libres. Porque se fusionaron con su fuerza y soportan ese sol que descarna y esa lluvia que purifica. Tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Porque eres más libre que el viento. Tú te abrazas a tu determinación como la serpiente loca en movimiento que solo se halla a si misma y no para hasta tener entre dientes a su presa. Has venido a invadir la tierra de pureza, hueles a plumas a alas y a carencia; alimentas tu temple con los aires que chocan con tu piel canela. Eres la grandeza de tu espíritu, la humildad de tu corazón, el temple de tu alma, la fuerza de tus sueños, el color de tu piel mimetizado con el color de la montaña. Todo eso cabe en tu "pequeño" gran cuerpo, en tus vestidos coloridos y el orgullo con el que los portas, exaltando tu origen raramuri, que es el mismo orgullo que nos inspiras; en tus huaraches de plástico que portan el más puro de tus tesoros, tus benditos pies ligeros. Que poco se necesita para ser grande, que poco se necesita para volverse leyenda (como aquellas que se cuentan en las montañas), que poco se necesita para "ser historia" y no simple "historieta". Todo eso pasa cuando tu objetivo no es hacer "trucos" (porque aún sin saberlo) usas tu vida para ser y hacer magia. ¡Gracias Lore! Por ser inspiración, por ser héroe. Me tienes muy emocionada. Con cariño, esta aprendiz de la montaña. #LorenaRamírez #Rarámuri #Trailrunning #training #mountains