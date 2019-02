Dafne, la psicóloga más joven del mundo, se adueña de Harvard

View this post on Instagram

A sus 17 años Dafne Almazán, mexicana, ingresará a Harvard a estudiar una maestría sobre enseñanza de las matemáticas. Dafne Almazán obtuvo su licenciatura en psicología con tan solo 13 años de edad. Dafne no ha recibido una educación convencional ya que su educación básica la curso en línea. #DafneAlmazán #Harvard #niñosgenio #orgullomexicano https://updatemexico.com/upnews/la-edad-no-fue-un-limite/