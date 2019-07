Lectura de tarot, cuarzos, moda y música solo en este bazar de la CDMX

View this post on Instagram

El cuarzo #citrino es una piedra a la que se le atribuyen las propiedades del sol. Se usa en rituales donde es necesario una gran cantidad de energía. . . Es familiar cercano de la #amatista y no puede faltar en tu altar para atraer la creatividad y la abundancia. . . #Magicstones #magic #magia #quartz #citrino #cuarzo #power #MysticSummer #desatatumagia #maxiccamx #MaxiccaVerbena #witchesofinsta #altar #zodiacsigns