Las razones por las cuales deberías celebrar el Día Internacional Sin Dietas todos los días

Cada 6 de mayo, se conmemora el Día Internacional Sin Dietas que celebra la aceptación de todos los cuerpos, los hábitos saludables y recuerda los peligros de seguir regímenes alimenticios prohibitivos como las "dietas".

6 de mayo: Día Internacional Sin Dietas

Mary Evans Young fue una activista que luchó en contra de los productos dietéticos, ya que esto promovía los hábitos poco saludables y desordenes alimenticios al mostrar ideas de perfección inalcanzables que creaban frustración y depresión en las personas, fue así como creó el Día Internacional Sin Dietas en 1992 con el fin de cuestionar la idea de una forma de cuerpo "correcta".

A pesar de que han pasado varios años desde que Mary Evans logró instituir este día, actualmente se continúan perpetuando estereotipos de belleza relacionados con cuerpos delgados mediante las personas mostradas en los medios de comunicación y la promoción de productos de adelgazamiento, por lo que la celebración de este día es más importante que nunca.

El propósito de del el Día Internacional Sin Dietas no es manifestarse en contra de la pérdida de peso, sino ser consciente de que esto no es una obligación para nadie y si bien es una decisión personal, debe anteponerse la salud física y mental de la persona que desea hacer un cambio en su vida alentándola a adoptar hábitos saludables con ayuda de especialistas y no regímenes restrictivos.

Al mismo tiempo debemos cambiar la forma en la que pensamos en la belleza, cuestionando los cánones sociales y promoviendo la diversidad en todos los aspectos de nuestra vida, priorizando el respeto, la inclusión y la salud de cada individuo.

