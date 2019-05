En esto consisten el facial vampiro del que se alerta en en redes

View this post on Instagram

SUPRISE! This is not the #10yearchallenge Ha! but I bet you never thought you’d ever see me looking like this. I’ve finally had the guts to try out microneedling +PRP a.k.a the #VampireFacial and this is how I went from looking like 🧛‍♀️ (right image) to👼🏼 (left one). Was it worth it ? Did it hurt? For how long did I look like #freddykrueger ? All the answers are on a new vídeo just posted on my YouTube channel [ don’t forget to subscribe !] There’s a direct link below my bio. . S👹RPRESA! Posiblemente esta sea la última imagen que esperarías ver. Así que disfrutarla porque tampoco se cuanto tiempo estará por aquí . Hay muchas cosas que todavía no os he contado como que hace unos meses decidí probar el popular #FacialVampiro 🧛‍♂️ que asegura que tú propio cuerpo puede curar el rodaje de estos años. ( hablamos de un milagro !?) Los resultados de como mi piel paso de la imágen de la derecha a la izquierda y de si verdaderamente el Plasma Rico en Plaquetas funciona, están en un vídeo que acabo de subir a mi canal donde comparto mi experiencia. Me lo volvería a hacer ? El link lo encontrarás en la bio de mi perfil [ no os olvidéis de suscribir !]