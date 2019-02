Los mexicanos reaccionan de forma peculiar ante el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera confirma su divorcio

La ex actriz Angélica Rivera, y ex Primera Dama ha dado fuertes noticias. Harta de los rumores de su separación confirmó su inminente divorcio con el ex mandatario Enrique Peña Nieto. La publicación en media hora acumuló 12 mil reacciones, 3.3 mil comentarios, y 4,051 veces compartidas.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme.

A mi esposo, siempre le entregue con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos."

Atentamente.

Angélica Rivera.

Las habladurías comenzaron desde que se filtró por medios nacionales una fotografía en donde se veía a Enrique Peña Nieto con una guapa modelo mexicana. Ante la polémica ninguno de los dos negó la situación.

Al contrario, Tania Ruiz Eichelmann confirmó la situación con románticos mensajes en sus redes sociales.

Las reacciones en redes sociales

Los mexicanos tomaron esta noticia con una absoluta risa, y descaro. La gente ni siquiera insultó a la actriz, solamente hicieron bromas del engaño al que sometieron a muchas personas.

Con varios comentarios picantes, algunos graciosos, y otros ofensivos han llenado las redes sociales de Angélica Rivera.

La novela más larga que ha hecho felicidades 🤣



Yo quiero una novela 📖 😂 . Es neta jaja

. Es neta jaja





Se acabo la novela presidencial!!!! Cuanto $$ te llevaste.

Ni Yalitzia Aparicio se avienta estos dramas.

Se acabó el contrato jaja

Novela Presindencial. Tremendo Negocio Angelica Rivera.

La escort más cara de México y la pagamos nosotros.

