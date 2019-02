Ella es Tania Ruiz Eichelmann, la modelo que la habría robado el corazón a Peña Nieto

View this post on Instagram

#entérate #peñanieto #ULTIMAHORA 🔴 LAS NOTICIAS 📰 SIN PUBLICIDAD 🖋 🔴 #Foto 📷 Después de las apariciones mínimas con Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto ha sido captado con una modelo mexicana El expresidente Enrique Peña Nieto ha sido captado en Madrid en compañía de una joven modelo mexicana. Aquí está la foto👇 Después de reaparecer en la vida pública nacional junto a su esposa Angélica Rivera, el pasado 11 de enero, en los funerales en honor al padre del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el expresidente Enrique Peña Nieto ha sido captado en Madrid, España, junto a la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann. Cabe destacar que la pareja que vivió en Los Pinos de 2012 a 2018 no había sido vista públicamente desde el pasado desfile del 16 de septiembre, cuando desde Palacio Nacional saludaron a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Desde entonces las apariciones públicas tanto de Enrique Peña Nieto como de Angélica Rivera habían sido mínimas. Destaca que la pareja Peña Rivera no ha vuelto a aparecer junta en público. Sin embargo esta tarde se ha hecho pública una fotografía del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en Madrid, España, junto a la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann, expareja del empresario Bobby Domínguez. Por universal