Signos de que vives con depresión altamente funcional y no lo sabes

Aunque frecuentemente se relaciona la depresión con baja energía, desinterés por las actividades cotidianas y aislamiento social, este no siempre es el caso, para algunas personas la depresión se manifiesta en formas distintas, son capaces de trabajar de manera efectiva y mantener una rutina familiar y social, sin embargo esto no significa que no sufran de depresión

La depresión altamente funcional puede originarse por la presión que sienten algunas personas por tener un trabajo demandante o por la presión de cumplir con sus compromisos sociales, por lo que logran cumplir con sus actividades cotidianas aun cuando sufren de depresión. El problema de este tipo de depresión, es que puede durar años sin ser diagnosticada. Algunos de los signos que indican que puedes sufrir de depresión altamente funcional son:

Signos de Depresión altamente funcional

Baja autoestima

A pesar de que logra cumplir con todas las tareas, la persona no se siente satisfecha con su trabajo ni con las actividades que realiza, incluso su vida social no logra llenar la sensación de vacío.

Falta de energía

Si cuando no se está trabajando o interactuando con otras personas se siente cansancio constante sin razón aparente, puede ser un síntoma de depresión.

depresión altamente funcional

Irritabilidad

Si la persona se siente irritable todo el tiempo sin motivo aparente, puede ser un signo de frustración reprimida.

Decremento de la productividad

Esto se vuelve cada vez más común en las empresas, de pronto sus empleados comienzan a bajar su productividad dramáticamente, esto puede ser producto del "burn out" o de casos de depresión.

Si tienes estos síntomas, lo mejor es que acudas a terapia, ya que con ayuda de un especialista lograrán encontrar el tratamiento ideal para cada caso.

depresión altamente funcional - Cortesía

