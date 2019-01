Es mi crush metro CDMX: La página que está romantizando el acoso y es importante parar

¿Qué es mi crush en el metro?

Es mi crush metro cdmx una página de Facebook que nació con la intención de encontrar a tu alma gemela dentro del transporte público. Por ejemplo, a todos no ha sucedido que vamos por la calle, vemos a una persona sumamente atractiva y nos "enamoramos" por unos segundos.

Normalmente, cuando esto pasa, continúas con tu vida. Sin embargo, esta página propone hacer un seguimiento para conseguir encontrarla y hablarle por fin. Ponen detalles de la ruta de dicho sujeto, y piden información para hallarlo.

La gente que sigue a "Es mi crush metro cdmx"

En un inicio parece una idea un tanto "inocente" y hasta una replica de lo que muchas universidades tiene. Pero no se está viendo la verdadera dimensión de esta problemática. No es romántico, ni tampoco es una práctica que deba continuar.

El comunicado de la página

Los administradores se vieron acosados por varios periódicos que denunciaban ésta dinámica. Ellos defendieron que no son una red de secuestro y propusieron ciertas reglas a sus usuarios para hacer de ese espacio uno más seguro.

Así es la dinámica de la página

La página consiste en subir una fotografía de la persona de tu interés (puede ser mujer u hombre). Escribes en dónde te la encontraste, y pides ayuda de los usuarios para ver si la conocen.

Por supuesto, los susodichos no tienen idea que están siendo fotografiados y exhibidos ante miles de personas.

Muchos hasta mandan sus peticiones y dan sus perfiles con la esperanza de encontrar a esa persona que tan atractiva les pareció.

En otras ocasiones se ha usado también para buscar a personas que han desaparecido.

¿Entonces por qué está mal?

La intención no es mala y lo entendemos. No obstante, hay varias deficiencias de las que tenemos que hablar. Vivimos en México, y lamentablemente esto es equivalente a tener que cuidar nuestras espaldas por los altos índices de robos, secuestros y feminicidios.

Al proporcionar información de la rutina de estas personas las conviertes en un blanco fácil. No sabes quién sigue la página y cuáles son sus intenciones. Al leer esto pueden hacerse una idea de cómo llegar a ti.

Sobretodo las mujeres, las cuales sufren cada día más de un acoso, violaciones, y desapariciones. Y más en el metro, en donde se ha acusado de intentos de secuestro, robos, y asesinatos que han quedado totalmente impunes.

Después, es momento de parar y no romantizar el acoso. No es romántico que una persona se aprenda tu ruta, suba fotografías de ti, te vigile con la intención de invitarte a salir. Es raro, es una invasión a tu privacidad, es peligroso y definitivamente no es tierno.

