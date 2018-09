“Cálmate, mi amor”: La nueva técnica para secuestrar mujeres en lugares públicos

Los feminicidios y las violaciones van en aumento en México. Cada 4 minutos hay un abuso sexual en el país y las muertes de mujeres quedan impunes en un país en donde no existe la seguridad.

Ahora que ha vuelto viral una nueva forma de secuestrar jóvenes. Los perpetradores se hacen pasar por la pareja de la víctima e intenta llevársela ante la indiferencia de cientos de personas.

Ellos creen que es un pleito más de pareja y no se atreven a meterse. Esto se está dando en centros comerciales y en las estaciones del Metro, y las mujeres ya lo están denunciando en redes sociales.

Fue en Facebook en donde ella escribió la terrible situación a la que fue expuesta. Cuenta que un hombre alto y vestido de traje comenzó a hablarle con un guión muy preparado y a tratarla como su pareja.

Después se la intentó llevársela a la fuerza mientras la intentaba "calmar" con motes románticos.

[…] Me zafé y entonces me abrazó y me cargó mientras yo gritaba histéricamente que me soltara y pataleaba y le pegaba, mientras veía que toda la gente nos miraba y no hacía nada,pues el tipo actuaba como si me conociera.

[…] Un poli de seguridad de la plaza se acercó, adivinen a qué…Se acercó a él a preguntarle ‘¿Todo bien, caballero?’ Aún cuando yo gritaba que no lo conocía. El tipo le dijo ‘Lo siento mucho, es mi pareja y está molesta haciendo drama, pero ya salimos para que no haya problema, no se preocupe'”.