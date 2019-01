La historia de Camila, la niña de 9 años que fue asesinada en Chalco

Un feminicidio en el Estado de México volvió a conmocionar al mundo entero. Se trató de Camila, una niña de nueve años de edad, quien fue violada y asesinada en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.

Excélsior sacó una desgarradora noticia en donde José Manuel Espinosa, padre de la niña, contaba cómo era su hija.

Asimismo, narró cómo desapareció la pequeña.

"Eran como las 7 de la noche cuando me metí a bañar y mi hija me pidió un encendedor. Me dijo: ‘papito, me puedes prestar un encendedor’, le dije: ‘para qué’ y me dijo ‘voy a prender mis ratoncitos, mis cuetes’… Le digo 'sí, tómalo de mi mochila. Y se bajó afuerita de mi casa”.