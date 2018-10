Piden a Mecano cambiar la letra de una de sus canciones por "homofoba" y "ofensiva"

Un nuevo debate se disparó en redes sociales luego de que se solicitaran el cambio de una de las palabras en la letra de "Quédate en Madrid", del grupo Mecano, porque la consideran "homofoba" y "ofensiva". La polémica inició durante la transmisión de uno de los ensayos del reality show Operación Triunfo 2018 (edición española de La Academia) donde la concursante María, se negó a cantar porque la canción contiene la palabra "mariconez".

La propuesta de la joven era cambiar dicha palabra por "estupidez" ya que no cambia el contexto de la canción pero sí deja de ser una palabra "homofoba". Los profesores intentaron convencerla de que tenía que cantar la versión original pero ésta se negó y continuó refutando.

El debate se expandió a nivel internacional por redes sociales ya que la propia Ana Torroja demostró su desaprobación ante aquellos que consideran que la canción es una ofensa para la comunidad homosexual, siendo que el grupo ha sido de los pocos que siempre se ha levantado en defensa de ésta.

En un principio se había dicho que durante el programa se cambiaría la palabra ofensiva pero José María Cano, integrante del grupo y autor de la canción abogó por sus derechos de autor y prohibió dicho movimiento, al igual que Ana Torroja, cuya voz le ha dado vida por 30 años.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor

— Ana Torroja (@Ana_Torroja) October 12, 2018