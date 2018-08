Maluma y su constante necesidad por reafirmar su “masculinidad” nos hace entender la campaña

Maluma no deja de estar en el centro de la polémica pues una vez más ha demostrado que no entiende el machismo en su estilo de vida.

Y es que desde que el cantante publicó en su cuenta de Instagram la imagen de su nuevo material musical donde aparece rodeado de mujeres delgadas y en lencería, el público se levantó indignado.

Al parecer, para el cantante de 24 años el aparecer rodeado de mujeres hermosas, delgadas y en lencería mientras muestra su pecho y pone cara de seductor es la mejor manera de demostrar su masculinidad.

La imagen de la grabación del videoclip de su último single Mala Mía no se salvó de los comentarios contra el colombiano, pero lo mejor, fue la campaña que surgió para frenar su actitud machista.

"Qué desagradable portada… Quién te crees, Maluma?? Eres solo un hombre, por favor bájale 2 rayitas a tu machismo!!" y "Maluma, creo estas muy mal asesorado en cuanto a tu imagen, necesitas un cambio urgente, vas a salir perjudicado y bien feo", son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación del álbum.

Bajo el hashtag #MejorSolaQueConMaluma, los usuarios de Twitter e Instagram demostraron su indignación acompañada de una fotografía de cada uno en la cama.

"La imagen de la mujer que el cantante de Mala Mía proyecta", "Basta ya con la cosifiación de nuestros cuerpos. Ojalá la gente se dé cuenta de lo machistas que son tus letras, deje de escucharte y así dejes de lucrarte del machismo" , son algunos de los reclamos encontrados en la iniciativa.

Desde su inicio el 17 de agosto, hombres y mujeres no han parado de sumarse, todos ellos aparecen dedicándole una seña al reguetonero.

Ésta no es la primera vez que el cantante demuestra su machismo pues en diversas ocasiones ha puesto a mujeres en situaciones incómodas con tal de demostrar su hombría. Su novia Natalia podría se la víctima principal, pues a sabiendas de su relación, Maluma continúa mostrándose besando o tocando a otras mujeres durante sus presentaciones.

"Ésta es la primera vez que yo hago esto. Después de subir a tantas chicas al escenario, me di cuenta que tenía la correcta al lado mío", dijo Maluma el día que subió a su novia al escenario para besarla frente a todos.

Después de la polémica generada por su sencillo Cuatro babys -al incluir letras como "(ellas) chin** cuando yo les digo, ninguna me pone peros" o "tengo una chiquitita nalgona […], me dice 'papi, vente adentro, si me preña"", el cantante colombiano siguió desafiando a quienes lo critican, al lanzar otro controvertido tema llamado Vitaminas. En la canción, Maluma invita a las mujeres, de una manera bastante explicita, a practicarle sexo oral. No obstante, la sorpresa no estuvo en el título ni en su calidad musical, sino que en su alto contenido erótico.

