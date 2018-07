Tatiana Clouthier, la mujer detrás del triunfo de Andrés Manuel López Obrador

¿Quién es Tatiana Clouthier?

Fue la encargada de coordinar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y su labor influyó mucho en la resolución del pueblo. Es una mujer preparada, fuerte, y que no tiene miedo de expresar su opinión. Se ha opuesto en público a las decisiones del próximo presidente, tiene la fiereza para defenderlo y la sabiduría para elegir las batallas.

¿Qué ha hecho?

Fue diputada federal y candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García.

Estudió Licenciatura en Lengua Inglesa en el Tecnológico de Monterrey.

Tiene una Maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ha sido traductora de programas de administración avanzada.

Es miembro de la Women’s Democracy Network, un grupo que promueve la Cultura de la legalidad.

Es colaboradora de Reporte Índigo, columnista de El Porvenir y El Financiero.

y Ha escrito tres libros.

Se ha convertido en una gran ponente de los derechos humanos, ciudadanía y democracia.

¿Cómo conoció a AMLO?

Fue en el 2006 que lo conoció en una cena a la que asistió junto a su esposo y hermano. No hablaron de negocios, ni de relacionarse en un futuro, puesto que Tatiana estaba en el PAN.

Sin embargo, después de quejarse de lo que se había convertido el partido, decidió salirse.

“Tristemente veo que nuestro partido no ha mostrado tener un proyecto claro y definido ahora que es gobierno a nivel federal. Vemos al Presidente por un lado, nosotros por otro, parece que se gobierna más con el PRI que con el PAN. El PAN se sacó al priista que todos llevamos dentro y éste afloró en las prácticas: compra de voluntades, regala o intercambia puestos, amenaza, etcétera.”3​

Fue hasta el 2011 que decidió integrarse por primera vez a la campaña de AMLO, pero fue Enrique Peña Nieto que terminó ostentando el puesto. Nuevamente en el 2017, Andrés Manuel la invita a integrarse a su equipo, pero con un nuevo puesto: quiere que sea su estratega.

En el triunfo

"Yo le dije que se parará que yo quería darle un abrazo y yo estaba llorando y me dijo que no quería que me pusiera sentimental y yo le dije que ni modo, que le tocaba el abrazo", respondió Tatiana Clouthier

Ella desmiente la imagen que muchos tienen de López Obrador:

No es duro, tiene un gran corazón y ese corazón lo expresó a los mexicanos y por eso este resultado también.

